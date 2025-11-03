Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ mới chồng lên hai lũ cũ, Huế tái ngập lụt nhiều nơi

  • Thứ hai, 3/11/2025 11:02 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tại TP. Huế tiếp tục dâng cao trở lại, nhiều nơi vượt báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Theo ghi nhận trong sáng nay, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 3,54 m (trên báo động 3 là 0,04 m), sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 4,50 m (bằng báo động 3). Lũ trên các sông khác ở TP. Huế cũng đang lên nhanh, như sông Ô Lâu tại Phong Bình lên 2,20 m, sông Truồi 2,89 m, sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,35 m (dưới báo động 2 là 0,65 m).

Lu lich su Hue anh 1Lu lich su Hue anh 2

Nhiều phường, xã tại Huế tái ngập lụt trong cơn lũ thứ ba chỉ trong vòng một tuần trở lại đây.

Tại các phường thấp trũng như: Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Kim Trà, Hóa Châu, Phú Hồ... nước lũ đã tràn vào khu dân cư, nhấn chìm nhiều tuyến đường, gây chia cắt giao thông; hoạt động kinh doanh, buôn bán của hàng quán bị gián đoạn. Học sinh một số nơi tại Huế phải nghỉ học để phòng tránh mưa lũ nguy hiểm trong sáng 3/11.

Lu lich su Hue anh 3

Lực lượng chức năng phường Dương Nỗ, TP. Huế, nỗ lực giúp dân giữa cơn lũ thứ ba.

Ở vùng trũng Dương Nỗ, khi nước lớn dâng cao vào sáng nay, một trường hợp viêm ruột thừa cần chuyển viện cấp cứu đã được UBND phường huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ kịp thời, giúp bệnh nhân tạm thời thoát qua cơn nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng của phường cũng dùng đò chở một nữ bệnh nhân lớn tuổi vượt lũ đến bệnh viện để chạy thận.

Lu lich su Hue anh 4

Lũ dâng cao tại phường Hóa Châu.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương và sông Bồ tiếp tục lên nhanh và có khả năng vượt báo động 3, dù thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,3-0,7 m. Sông Truồi có thể đạt mức 3,7-3,9 m, sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ cũ, còn sông Tả Trạch duy trì dưới báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở mức 2 và 3.

Lu lich su Hue anh 5Lu lich su Hue anh 6Lu lich su Hue anh 7Lu lich su Hue anh 8

Lực lượng công an TP. Huế hỗ trợ di dời dân vùng tái ngập lụt đến nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, lũ chồng lũ kéo dài gây ngập sâu tại vùng hạ lưu, khu đô thị, vùng trũng thấp; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình đang thi công, hoạt động giao thông đường thủy, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.

Người dân được khuyến cáo không lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc địa hình dốc lớn để đảm bảo an toàn.

Khiêng quan tài vượt lũ ở Đà Nẵng

Huế lại mưa trắng trời, cảnh báo nguy cơ 'lũ chồng lũ'

Tại nhiều địa phương ở TP Huế tiếp tục có mưa to, đặc biệt to khiến mực nước sông Hương và sông Bồ lên nhanh, dự kiến có thể đạt mức báo động 3.

18 giờ trước

Tổng Bí thư chia sẻ về những thiệt hại do mưa lũ gây ra với người dân

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế.

24 giờ trước

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, các tỉnh miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn, khả năng kéo dài nhiều ngày, nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

45:2723 hôm qua

https://tienphong.vn/lu-moi-chong-len-hai-lu-cu-hue-tai-ngap-lut-nhieu-noi-post1792900.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

Lũ lịch sử Huế Lũ lụt Lũ lịch sử Lũ lịch sử Huế

    Bão Kalmaegi đổi hướng, có khả năng mạnh lên

    Bão Kalmaegi đổi hướng, có khả năng mạnh lên

    2 giờ trước 10:17 3/11/2025

    0

    Đến 7h ngày 4/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

