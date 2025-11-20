Trong đêm 19/11, nước lũ tiếp tục đổ về khiến khắp nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị chìm trong nước. Người dân liên tục lên mạng kêu cứu, nhờ hỗ trợ.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tham gia ứng cứu dân trong vùng ngập lụt và đã đưa hàng nghìn người dân về nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lũ tiếp tục dâng cao vào ban đêm nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân liên tục lên mạng cầu cứu.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang, Cái Phan Rang lũ đã đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại, hiện nay lũ trên các sông trong tỉnh đang lên lại ở trên mức báo động 3, riêng tại trạm Phan Rang ở dưới mức báo động 3.

Mực nước lúc 21h ngày 19/11 tại các trạm như sau: trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 12,54 m trên mức báo động 3 là 1,54 m, tại trạm Diên Phú là 6,60 m (19h/19/11), trên mức báo động 3 là 1,10 m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ là 39,29 m trên mức báo động 3 là 1,79 m, tại trạm Phan Rang là 4,39 m, dưới mức báo động 3 là 0,11 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang tiếp tục lên, dao động ở trên mức báo động 3, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng và tại trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 1,2 tới 2,2 m; trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 2,5 tới 3,5 m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 0,4 tới 1,0 m.

Cảnh báo khu vực có thể xảy ra ngập lụt ở các phường/xã: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh; Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải..., phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng. Mức độ ngập lụt từ 1 tới 2,5m, có nơi ngập sâu hơn 3 m.

Nước tràn vào nhà dân ở phường Tây Nha Trang.

Ngay khi vừa nhận nhiệm vụ, trong đêm 19/11, ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc ứng phó với lũ lụt tại phường Tây Nha Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo việc ứng phó với lũ lụt tại phường Tây Nha Trang.

Ông Phong yêu cầu lực lượng ứng trực và địa phương chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết cho công tác cứu hộ; huy động tối đa nhân lực để giúp dân. Ông cũng yêu cầu điều động thêm lực lượng và phương tiện để đi sâu vào vùng ngập lụt để đưa người dân đến nơi an toàn.

