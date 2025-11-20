Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai người ở một phường tử vong do mưa lũ tại Gia Lai

  • Thứ năm, 20/11/2025 05:43 (GMT+7)
  • 05:43 20/11/2025

Tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai ghi nhận hai trường hợp tử vong trong đợt mưa lũ hai ngày qua.

Tối 19/11, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, xác nhận trên địa bàn có hai người tử vong trong đợt mưa lũ này.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân xấu số là ông H.M.H (49 tuổi) và ông B.V.H (70 tuổi).

Lu Gia Lai anh 1

Mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai chìm trong biển nước.

Ông H.M.H, mắc bệnh bại liệt, nằm một chỗ không đi lại được. Ngày 19/11 khi mưa lớn, nước lũ dâng lên ngập vào nhà, ông H. bị té xuống giường và bị đuối nước. Còn trường hợp ông B.V.H tử vong trong nước lũ chưa rõ nguyên nhân. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến ngày 19/11 đã khiến nhiều xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Các lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương đã xuyên đêm ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Cũng trong ngày 19/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đ.T.C (SN 1967, khu phố 9, phường Quy Nhơn), nạn nhân trong vụ sạt lở khiến ngôi nhà bị vùi sập rạng sáng cùng ngày.

Hiện trạng hàng trăm nhà dân ở Đắk Lắk ngập sâu qua nóc Từ tối 18/11 đến sáng 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) ngập sâu, hàng chục hộ dân gọi điện cầu cứu khi nước tràn vào nhà lúc nửa đêm.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn 3 ngày tới

Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa lớn ở miền Trung vẫn duy trì trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh, thành.

20:36 19/11/2025

Hàng trăm nhà dân ở Đắk Lắk ngập sâu qua nóc, người dân bị cô lập

Mưa lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) làm hàng trăm ngôi nhà ngập qua nóc, nhiều người bị cô lập, kêu cứu trong đêm.

09:46 19/11/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Trương Định/Tiền Phong

