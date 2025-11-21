Theo thông tin ban đầu, hiện chưa xác định 100 can axit sunfuric có bị rò rỉ không, trường hợp axit tràn ra môi trường nước, phản ứng hòa tan sẽ làm nước sôi lên, nhiệt độ rất cao.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Kha/TTXVN.

Chuyên gia Đỗ Thanh Bái, Hội Hóa học Việt Nam, nhận định sự cố 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi là tình huống bất khả kháng, khó có thể lường trước.

Axit sunfuric là hóa chất nguy hiểm, có tính ăn mòn mạnh và khả năng oxy hóa cao; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào khối lượng, nồng độ và cách thức tiếp xúc.

Theo thông tin ban đầu, hiện chưa xác định các can axit có bị rò rỉ hay không. Trường hợp axit tràn ra môi trường nước, phản ứng hòa tan sẽ làm nước sôi lên, nhiệt độ tăng rất cao.

Tuy nhiên, nếu toàn bộ lượng hóa chất này bị cuốn vào dòng lũ lớn với hàng triệu m3 nước, chúng sẽ nhanh chóng bị pha loãng, nhiệt lượng sinh ra không đáng kể và tác động môi trường sẽ giảm dần theo thời gian.

Chuyên gia Đỗ Thanh Bái cũng lưu ý phải tính đến tình huống những can hóa chất này vẫn còn ở trong môi trường.

Ông đánh giá khuyến cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk là rất kịp thời và cần thiết để người dân chủ động phòng tránh.

Khi tiếp xúc với các can hóa chất này, việc bảo hộ toàn thân là bắt buộc; người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu phát hiện can chứa hóa chất, người dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng và không được tự ý mở nắp, bởi axit sunfuric ngay cả khi tiếp xúc với không khí cũng có thể bốc khói và sinh nhiệt rất mạnh.

Ông Đỗ Thanh Bái đồng thời lưu ý mặc dù sự cố lần này là bất khả kháng xuất phát từ đợt lũ đặc biệt lớn, các doanh nghiệp sử dụng hóa chất vẫn cần rà soát lại công tác quản lý hóa chất, xây dựng kịch bản ứng phó và tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro, đặc biệt với các hóa chất nguy hiểm.

Chiều 20/11, Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, cho biết do mưa lớn, nước lũ dâng cao, khiến 100 can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa bị cuốn trôi vào trưa cùng ngày.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã thông báo trên các phương tiện thông tin để người dân trên địa bàn nắm và báo tin khi nhìn thấy các can axit sunfuric trên địa bàn sinh sống.

Công an xã Sơn Thành cảnh báo đặc điểm của 100 can axit sunfuric là loại can 20 lít, thùng màu xanh-xám, đây là loại axit nguy hiểm, khi nhìn thấy người dân không tự ý mở nắp can mà báo ngay cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương gần nhất để xử lý.

Axit sunfuric có mức độ nguy hiểm cao, độc hại khi tiếp xúc hay hít phải, có thể gây bỏng sâu trên da, phá hủy mô nhanh chóng, khi bắn vào mắt có thể gây mù vĩnh viễn...

Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là khi nước lũ rút có thể sẽ gặp các can axit sunfuric của Nhà máy đường Tuy Hòa bị nước cuốn trôi trong khu vực sinh sống.