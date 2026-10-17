Louis Vuitton ra mắt sách nghệ thuật về nhóm nhạc ảo K/DA

Riot Games vừa bắt tay với nhà mốt xa xỉ Louis Vuitton để phát hành "Tempo Point" - cuốn sách xoay quanh K/DA, nhóm nhạc ảo đình đám từ tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Ảnh: Riot Games/Louis Vuitton.

Dự án này khắc họa lát cắt 24 giờ trong đời sống thường ngày của 4 thành viên K/DA, bao gồm: Ahri (giọng ca chính), Akali (rapper), Evelynn (giọng ca chính) và Kai'Sa (giọng ca kiêm vũ công/trưởng nhóm vũ đạo).

Cuốn sách gia nhập dòng sản phẩm Travel Book (sách du lịch và nghệ thuật) danh tiếng của Louis Vuitton - nơi quy tụ các họa sĩ và nghệ sĩ thị giác tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

Tempo Point được ấn định ra mắt với hai phiên bản chính. Phiên bản tiêu chuẩn (Standard Edition) có giá 68 USD (khoảng 1,7 triệu đồng), được phân phối rộng rãi trên website chính thức của Louis Vuitton, các cửa hàng chọn lọc, một số hiệu sách, cũng như tại sự kiện League of Legends Worlds 2026 Fan Fest ở New York.

Phiên bản sưu tầm khổ lớn (Collector's Large-Format Edition): có giá 245 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) với số lượng giới hạn chỉ 400 bản trên toàn cầu.

Cả hai phiên bản đều sử dụng công nghệ in sáu màu cao cấp, đóng bìa cứng bọc vải với phần thiết kế bìa in lụa tinh xảo, hỗ trợ ba ngôn ngữ gồm Anh, Pháp và Trung Quốc. Ngoài ra, thương hiệu cũng tung ra một dòng sản phẩm giới hạn gồm 30 bản bìa da có chữ ký tay kèm đĩa vinyl độc quyền, bán tại một số cửa hàng Louis Vuitton chọn lọc theo đơn đặt hàng riêng.

Ảnh: Riot Games/Louis Vuitton.

Màn hợp tác này diễn ra đúng vào thời điểm K/DA chuẩn bị tái xuất âm nhạc sau quãng thời gian dài vắng bóng, khiến cộng đồng game thủ và người hâm mộ thời trang vô cùng phấn khích.

Trước đó, Louis Vuitton từng nhiều lần đồng hành cùng Riot Games trong các dự án lớn như thiết kế hộp đựng cúp vô địch CKTG của Liên Minh Huyền Thoại và tạo hình trang phục biểu diễn độc quyền cho K/DA. Với Tempo Point, mối quan hệ đối tác này tiếp tục được nâng tầm, đưa thế giới game và thời trang cao cấp xích lại gần nhau hơn qua lăng kính nghệ thuật đương đại.

Là một nhóm nhạc nữ ảo do Riot Games thành lập năm 2018, gồm các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại khoác lên trang phục chủ đề âm nhạc.