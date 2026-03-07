Long Châu hợp tác hãng dược Santen ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt

Vào 6/3, Hệ thống Long Châu hợp tác với hãng dược Nhật Bản Santen khởi động dự án “Sàng lọc khô mắt và chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số” quy mô toàn quốc.

Tại đây, hai đơn vị tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát chuẩn y khoa với sự bảo hộ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam, gia tăng giải pháp nhận diện nguy cơ từ sớm, dễ tiếp cận đến người dân.

Lễ hợp tác giữa Long Châu và Santen

Buổi lễ có sự tham dự của GS.BS. Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam; TS.BS Trần Đình Minh Huy - Bộ môn Mắt, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM; ông Nguyễn Minh Phúc - Tổng giám đốc Santen Việt Nam; ông Vũ Ngọc Thắng - Giám đốc ngành hàng Thuốc - Vaccine của Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng ban lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị và đại diện cơ quan báo chí.

Tại sự kiện, các bên khẳng định tầm nhìn chung vì đôi mắt Việt, hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động bảo vệ sức khỏe thị giác, qua đó tạo nền tảng chăm sóc toàn diện và lâu dài trong thời đại số.

GS.BS. Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

GS.BS. Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, đánh giá: “Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ số và nhịp sống hiện đại, chúng tôi ghi nhận sự gia tăng đáng kể vấn đề liên quan đến bề mặt nhãn cầu, đặc biệt là hội chứng khô mắt. Đây không còn là tình trạng chỉ gặp ở người lớn tuổi hay người làm việc văn phòng, mà dần trở thành vấn đề thị giác phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng trong xã hội, bao gồm cả người trẻ. Nếu không được nhận biết và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể chất lượng cuộc sống, hiệu suất làm việc và sức khỏe thị giác lâu dài. Điểm tích cực là khô mắt hoàn toàn có thể phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả khi người dân hiểu đúng về dấu hiệu cảnh báo, đồng thời chủ động thực hiện các bước tầm soát ban đầu.

Hội Nhãn khoa Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác giữa Santen và Hệ thống nhà thuốc Long Châu trong triển khai hoạt động nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận với công cụ tầm soát khô mắt một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu và đáng tin cậy sẽ góp phần giúp cộng đồng quan tâm hơn đến sức khỏe thị giác, từ đó chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt từ sớm”.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Tổng giám đốc Santen Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Tổng giám đốc Santen Việt Nam, bày tỏ: “Với hơn 130 năm chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa và hơn 20 năm đồng hành cùng ngành nhãn khoa Việt Nam, Santen kiên định với sứ mệnh phụng sự thị lực cộng đồng bằng nền tảng khoa học và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm hỗ trợ nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời góp phần cải thiện hiệu quả điều trị và chăm sóc mắt cho người dân Việt Nam.

Thông qua dự án ‘Sàng lọc khô mắt và Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số’, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đối với sức khỏe thị giác, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động nhận diện nguy cơ khô mắt một cách đơn giản, thuận tiện và dựa trên nền tảng khoa học. Sự hợp tác cùng Hệ thống nhà thuốc Long Châu, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhãn khoa Việt Nam, là minh chứng cho cam kết dài hạn của Santen trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mắt bền vững - nơi phòng ngừa và giáo dục sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm”.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc ngành hàng Thuốc - Vaccine của Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ tại sự kiện.

Chung sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững, ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine của Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, nhận định: “Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và hệ thống trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành, cùng đội ngũ hơn 20.000 nhân sự y tế, Long Châu tự hào là điểm chạm y tế gần dân nhất. Mỗi ngày, hơn nửa triệu lượt khách hàng đến với chúng tôi không chỉ để mua thuốc, mà còn tìm kiếm sự an tâm và tư vấn chuyên sâu.

Trong khuôn khổ chương trình này, Long Châu đồng hành lâu dài để thực hiện các mục tiêu: Chính thức ra mắt bài kiểm tra tình trạng khô mắt miễn phí trên website Nhà thuốc Long Châu, giúp người dân dễ dàng nhận diện dấu hiệu bệnh lý về mắt do tiếp xúc quá mức với ánh sáng xanh. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng trong việc chăm sóc mắt, đặc biệt trong môi trường tiếp xúc với thiết bị điện tử thường xuyên thông qua mô hình Omni Channel với hệ thống nhà thuốc toàn quốc và các kênh truyền thông trực tuyến. Long Châu cam kết hành động bằng tri thức và trái tim để cùng đối tác xây dựng một Việt Nam mắt sáng, khỏe mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số”.

Chiến dịch tầm soát miễn phí có quy mô toàn quốc

Trong những năm gần đây, khô mắt trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến và đáng lưu tâm trong cộng đồng. Theo thống kê của ngành y tế, khoảng 60% người làm văn phòng mắc bệnh lý về mắt. Trong đó, khô mắt là tình trạng mà những người sử dụng thiết bị điện tử thường gặp nhất. Các triệu chứng điển hình như khô, rát, cộm, nhòe mắt, chói sáng, đau đầu, khó tập trung... Chuyên gia đánh giá ở giai đoạn đầu, các biểu hiện có thể nhẹ và dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không được nhận diện sớm và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất học tập, làm việc và chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Hợp tác đa phương hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý khô mắt và chủ động chăm sóc sức khỏe thị giác trong thời đại kỹ thuật số.

Từ thực tế đó, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu và hãng dược phẩm Santen (Nhật Bản) thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược, khởi động chiến dịch tầm soát miễn phí với quy mô lớn trên toàn quốc. Đây là bước đi khẳng định mục tiêu nhất quán và dài hạn của hai đơn vị, tiên phong mang đến giải pháp tầm soát sớm, dễ tiếp cận, có tính chuyên môn cao, góp phần nâng cao chăm sóc mắt cho cộng đồng ngay từ những bước ban đầu.

Theo đó, các hoạt động chú trọng vào tầm soát khô mắt thông qua bộ câu hỏi chuẩn y khoa; tăng cường nhận thức cộng đồng với sự tư vấn chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ; phổ biến thông tin về bệnh lý mắt, hướng dẫn bảo vệ thị lực… trên đa kênh từ hệ thống nhà thuốc, nền tảng số đến chuỗi chương trình khám sức khỏe thực tế.

Điểm nhấn trong dự án “Sàng lọc khô mắt và chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số” là việc tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online, được bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam. Đây là công cụ sàng lọc nhanh chóng được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học, giúp người dùng dễ dàng đánh giá nguy cơ khô mắt. Bộ câu hỏi tập trung vào yếu tố: Các triệu chứng phổ biến (chói mắt, cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, giảm thị lực), tần suất khó chịu ở mắt, điều kiện môi trường khiến mắt cảm thấy khó chịu… với thời gian thực hiện khoảng 30 giây.

Thông qua hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và website, ứng dụng của Long Châu, bài tầm soát sẽ được triển khai rộng rãi, tạo điều kiện để người dân trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, người dùng sẽ nhận bảng kết quả đánh giá tình trạng mắt. Qua đó người dân có thêm nền tảng tin cậy để chủ động điều chỉnh lối sinh hoạt thường ngày, tìm hiểu về cách chăm sóc phù hợp.

Với hệ thống nhà thuốc rộng khắp cùng đội ngũ dược sĩ, Long Châu đồng hành lan tỏa bộ câu hỏi tầm soát khô mắt và tư vấn kịp thời đến cộng đồng.

Hơn cả chiến dịch vì cộng đồng, sự hợp tác giữa Long Châu và Santen được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe hiện đại: Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy khoa học làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, hãng dược phẩm hàng đầu Nhật Bản với kinh nghiệm hơn 130 năm trong lĩnh vực nhãn khoa mang đến giải pháp chăm sóc đôi mắt tiên tiến. Long Châu phát huy vai trò “điểm chạm y tế đầu tiên”, tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chương trình tầm soát và tư vấn được triển khai rộng khắp và đồng bộ. Bên cạnh đó, thông qua mạng lưới nhà thuốc “gần dân sát dân” phủ khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ vững chuyên môn, hệ thống đưa tri thức y khoa chuẩn mực, các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, an toàn và minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Cộng hưởng nguồn lực và thế mạnh, hai đơn vị cùng hướng đến thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt cho cộng đồng, để mỗi người dân dù ở thành thị hay nông thôn đều có cơ hội nâng cao sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học và sự tận tâm. Đây cũng là tầm nhìn xuyên suốt, bền bỉ của Long Châu trên hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ.