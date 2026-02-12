Bệnh viện TW Huế và Long Châu tặng quà, đưa bệnh nhân về quê đón Tết

Hệ thống Long Châu đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

Sáng 12/2 (25 tháng Chạp), Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chuyến xe về quê cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Chuyến xe yêu thương

Chương trình hướng đến bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các khoa lâm sàng của bệnh viện như Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, khoa Hồi sức Cấp cứu, khoa Đột quỵ, khoa Nhi Ung bướu, khoa Huyết học lâm sàng.

Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí, Long Châu và Bệnh viện Trung ương Huế còn gửi trao phần quà đến bệnh nhân và người thân.

Bà con phấn khởi trên “Chuyến xe yêu thương”, mong chờ khoảnh khắc đoàn tụ cùng gia đình.

Tại sự kiện, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng bệnh nhân đang phải điều trị, từng ngày đối chọi với thử thách về sức khỏe, rất mong sum vầy cùng gia đình. Trong khi đó, gia đình có người thân phải điều trị trong dịp Tết cũng không khỏi khắc khoải, mong chờ. Từ đó, chúng tôi tổ chức chuyến xe yêu thương để đưa bà con về quê ăn Tết - từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Đó là chuyến xe gửi gắm tình cảm của nhân dân thành phố Huế, của Bệnh viện Trung ương Huế đối với bà con bệnh nhân. Mong bà con thượng lộ bình an và mau chóng khỏi bệnh”.

Nhân viên y tế Long Châu hỗ trợ bệnh nhân, đồng thời trao tặng phần quà sức khỏe.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, ông Vũ Mạnh Đức, Giám đốc đối ngoại, có cuộc gặp gỡ và chia sẻ đầy xúc động với người bệnh chuẩn bị về quê ăn Tết.

“Với tinh thần sẻ chia, chương trình ‘Chuyến xe yêu thương - đưa bệnh nhân về quê đón Tết Bính Ngọ’ đã được tổ chức, nỗ lực đưa xuân ấm đến gần bà con, thắp lên niềm vui sum vầy trong ngày đầu năm mới. Chúng tôi tin rằng ‘Chuyến xe yêu thương’ không chỉ đưa bà con an toàn trở về quê nhà, mà còn gieo thêm niềm vui, sự ấm áp trong ngày đầu xuân. Mong rằng trên mỗi cung đường, bà con sẽ cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Chúng tôi mong có thêm nhiều nụ cười và niềm hy vọng sau những ngày điều trị vất vả”, ông Vũ Mạnh Đức chia sẻ.

Cũng theo ông, xuyên suốt hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Long Châu kiên tâm phụng sự cộng đồng, lấy sự chân thành - trách nhiệm - sẻ chia làm nền tảng cho mọi hoạt động. “Ai cũng khỏe mạnh, ai cũng hạnh phúc” không đơn thuần là niềm mong ước, mà trở thành sứ mệnh được đội ngũ Long Châu nỗ lực gìn giữ và lan tỏa mỗi ngày.

Chương trình năm nay có 8 chuyến xe đi qua Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để đưa bà con về quê đón Tết.

Chương trình diễn ra theo 3 đợt: Đợt 1 vào 11/2 (24 tháng Chạp), đợt 2 tổ chức vào 12/2 (25 tháng Chạp) và đợt 3 vào 13/2 (26 tháng Chạp) với 8 chuyến xe chở gần 400 bệnh nhân và người nhà.

Chuỗi hoạt động vì cộng đồng của Long Châu

Với mạng lưới 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng cùng 20.000 nhân sự y tế trên toàn quốc, Long Châu luôn đề cao sứ mệnh và trách nhiệm góp phần giúp người dân có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng, chính hãng với giá tốt và dịch vụ tối ưu.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng là chương trình thường niên “Long Châu sẻ chia”. Tính đến cuối tháng 12/2025, chương trình tiếp cận gần 30.000 người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thực hiện hơn 30.000 lượt thăm khám.

Nhiều năm qua, Long Châu mang Tết ấm đến với người dân có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Vào tháng 8/2025, đơn vị đồng hành cùng tỉnh đoàn địa phương, bệnh viện và cơ quan y tế thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã A Lưới (Thừa Thiên Huế). Bên cạnh đó, hệ thống khẩn cấp trao tặng 7 tấn thuốc hỗ trợ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, góp phần kịp thời chăm sóc người dân trong giai đoạn khó khăn.

Trên hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Long Châu tiếp tục kiến tạo giá trị tốt đẹp, mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng chăm sóc bền vững cho người dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ.