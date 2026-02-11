Long Châu 'bắt tay' Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên cùng ngăn ngừa HPV

Mới đây, hệ thống Tiêm chủng Long Châu "bắt tay" cùng 3 ngôi sao trẻ của làng bóng đá - tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Khuất Văn Khang và thủ môn Trung Kiên - trong dự án đặc biệt.

Không phải trên sân cỏ, lần này họ xuất hiện cùng nhau trong chiến dịch sức khỏe cộng đồng, lan tỏa thông điệp chủ động tiêm ngừa HPV để bảo vệ bản thân và người thương.

Những con số "biết nói" về HPV ở nam giới

Trái với lầm tưởng rằng HPV là "chuyện của phái nữ", các báo cáo y học toàn cầu đưa ra thống kê đáng báo động ở nam giới. Một nghiên cứu chỉ ra nam giới có xác suất nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời cao hơn nữ giới, lên đến 91,3%. Theo WHO, hiện nay, gần 1/3 nam giới trên toàn cầu đang nhiễm ít nhất một chủng HPV sinh dục. Ngoài ra, khoảng 20% trong số đó đang mang chủng nguy cơ cao - tác nhân trực tiếp dẫn đến ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng, ung thư hậu môn và bệnh lý sinh dục khác như sùi mào gà.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học chứng minh HPV ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, khả năng sinh sản ở nam giới. Nghiên cứu năm 2013 trên 1.138 nam giới Trung Quốc cho thấy tinh dịch có chứa HPV có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản. Theo nghiên cứu này, HPV làm giảm khả năng vận động và chất lượng tinh trùng. Nhiễm HPV không chỉ gây giảm sút sức khỏe cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi và kế hoạch lớn trong cuộc đời như sinh con.

Việc tiêm phòng giúp nam giới bảo vệ sức khỏe, đẩy lùi hiểm họa HPV.

Thực tế, tỷ lệ tiêm phòng HPV ở nam giới tại quốc gia phát triển ghi nhận con số ấn tượng, phản ánh nhận thức ngày càng cao về việc bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả 2 giới. Điển hình như tại Australia, quốc gia đi đầu trong chương trình y tế công cộng, tính đến năm 2023 đã có hơn 83% bé trai được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng HPV. Tại Mỹ, con số này cũng đạt mức khả quan với khoảng 75% nam giới trong 13-17 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Theo nhận định của chuyên gia y tế, điều này không chỉ cho thấy sự thành công của chiến dịch tiêm chủng quốc gia, mà còn khẳng định ý nghĩa của việc tiêm phòng HPV như tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe thiết yếu, góp phần xây dựng "hàng rào miễn dịch cộng đồng" tại các nền kinh tế lớn.

Sơ đồ chiến thuật "ba tuyến"

Nhận thấy thách thức trong chủ động dự phòng HPV ở nam giới tại Việt Nam còn đến từ tâm lý chủ quan và thiếu thông tin, hệ thống Tiêm chủng Long Châu triển khai chiến dịch "Bản lĩnh đàn ông là chủ động". Chương trình hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về mối nguy sức khỏe này. Chiến dịch có sự đồng hành của bộ ba ngôi sao trẻ bóng đá Việt Nam: Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Trung Kiên.

Cầu thủ Đình Bắc lắng nghe bác sĩ tại Long Châu tư vấn về các chủng HPV nguy cơ cao và tầm quan trọng của việc dự phòng sớm đối với nam giới.

Chiến dịch mượn hình ảnh 3 vị trí trọng yếu trên sân cỏ để đại diện cho 3 khía cạnh của tư duy sức khỏe hiện đại. Nếu tiền đạo Đình Bắc đại diện cho sự xông xáo, chủ động ghi bàn - tương ứng với chủ động nắm bắt giải pháp bảo vệ sức khỏe; thì tiền vệ Khuất Văn Khang lại mang tới cái nhìn bao quát, sâu rộng của đội trưởng với quan điểm "Tiêm ngừa là tầm nhìn chiến thuật để có tương lai vững vàng". Ở phía cuối đội hình, Trung Kiên đóng vai trò chốt chặn, chứng minh tiêm chủng chính là "lớp giáp bảo vệ", quyết không để HPV "lọt lưới", ảnh hưởng sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trước khi tiêm chủng, cầu thủ được kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc, đảm bảo thể trạng tốt nhất trước khi dự phòng.

Thông qua hình ảnh "chiến binh sân cỏ" trẻ tuổi như Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Trung Kiên, Long Châu gửi gắm thông điệp: Tiêm ngừa HPV không chỉ là bảo vệ bản thân, mà còn là hành động chăm sóc người mình thương yêu. Đó cũng là cách thể hiện bản lĩnh của người đàn ông hiện đại, có trách nhiệm - lối chơi chủ động để đẩy lùi rủi ro ngay từ vạch xuất phát.

Chủ động tìm hiểu và tiêm phòng HPV vì sức khỏe của bản thân và người thương cũng là cách thể hiện người đàn ông bản lĩnh.

Đồng hành cùng phái mạnh trên hành trình chủ động dự phòng sức khỏe, Long Châu đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp vaccine chính hãng, chất lượng cao, được bảo quản và giám sát 24/7 theo quy trình đạt chuẩn quốc tế (WHO - GSP).

Đặc biệt, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Viện Pasteur TP.HCM. Bước đi này nhằm thắt chặt sự phối hợp giữa hai đơn vị, từ đó củng cố năng lực vận hành và chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn nhằm nỗ lực chăm sóc sức khỏe người Việt bằng dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và dễ tiếp cận, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282 của Chính phủ.