Long Châu hợp tác chiến lược Viện Pasteur TP.HCM vì Việt Nam khỏe mạnh

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng Viện Pasteur TP.HCM kỳ vọng góp phần kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân Việt Nam.

Ngày 2/2, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu ký kết hợp tác chiến lược với Viện Pasteur TP.HCM - một trong những đơn vị y tế dự phòng và nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam với bề dày 135 năm lịch sử.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; TS.BS Đinh Xuân Thành - Đảng uỷ viên, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM; bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng ban lãnh đạo của 2 đơn vị.

Bền bỉ với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, khẳng định mục tiêu chung của 2 đơn vị là hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. PGS Trung kỳ vọng lễ ký kết sẽ mở đầu cho những hoạt động trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng và kinh nghiệm y tế dự phòng của viện, từ đó phối hợp Long Châu triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác.

Đồng thời, PGS Trung cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị của viện cần phối hợp chặt chẽ để triển khai những hoạt động về đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chuyên môn về y tế dự phòng, công nghệ thông tin, truyền thông cùng nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ. Trước thềm năm mới, PGS Trung cũng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể đại biểu và tin tưởng vào sự thắng lợi của mối quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị.

Hợp tác chiến lược giữa hệ thống Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM gia tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, hiệu quả cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, bày tỏ: “Chúng tôi tin chăm sóc y tế cần bắt đầu từ phòng ngừa, phát hiện sớm, giáo dục nâng cao nhận thức thường xuyên và từ những ‘điểm chạm y tế đầu tiên’ gần dân nhất. Đây cũng là tinh thần được nêu rõ trong Luật Phòng bệnh đã được Quốc hội thông qua, nhất quán chuyển đổi từ tư duy ‘đáp ứng khám bệnh, chữa bệnh’ sang ‘chủ động phòng bệnh’, lấy phòng bệnh làm nền tảng”.

“Bền bỉ với sứ mệnh ‘Vì một Việt Nam khỏe mạnh’, Long Châu kiên định phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi công nghệ, chuyên môn y khoa và sự tận tâm cùng song hành, để bảo vệ, chăm lo cho cộng đồng một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Với nền tảng nguồn lực cùng công nghệ, Long Châu cam kết phối hợp chặt chẽ và dài hạn với Viện Pasteur TP.HCM, cùng lan tỏa sâu rộng kiến thức y khoa về phòng bệnh chủ động, đưa các chương trình tầm soát, khám sức khỏe, dịch vụ y tế chất lượng, an toàn, minh bạch đến gần hơn với cộng đồng. Hành trình này không chỉ được triển khai ở đô thị lớn, mà cả những vùng sâu, vùng xa, địa phương khó khăn… hướng đến thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, bình đẳng hóa cơ hội cho mọi người dân, vì hôm nay và mai sau”, bà Điệp nói thêm.

Tiếp nối tinh thần hợp tác, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Long Châu sẽ đồng hành lâu dài cùng Viện Pasteur TP.HCM trong ứng dụng công nghệ nâng cao hoạt động vận hành, dựa trên tinh thần làm nhanh, làm chuẩn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa 2 đơn vị - một bên có mạng lưới ‘gần dân, sát dân’, một bên có nền tảng chuyên môn y khoa chuyên sâu - hứa hẹn tạo ra giá trị lớn cho người dân. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Viện Pasteur TP.HCM, Long Châu sẽ tiếp tục phát huy vai trò ‘cánh tay nối dài’ trong công tác truyền thông y tế và chăm sóc sức khỏe, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng”.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Vũ Trung, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, kỳ vọng đôi bên phát huy tối đa tiềm năng và kinh nghiệm y tế dự phòng, chung tay vì Việt Nam khỏe mạnh.

Hợp tác giữa Long Châu và Viện Pasteur TP.HCM là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối nguồn lực y tế công - tư, với tầm nhìn chung nâng cao mô hình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe chủ động, bền vững trên cơ sở khoa học, trong đó người dân luôn là trung tâm. Trên nền tảng đó, bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào ứng dụng AI và công nghệ giúp nâng cao năng lực quản trị cũng như hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh kết nối, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế; hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Hợp lực viện khoa học hàng đầu, nâng cao năng lực công nghệ và chuyên môn

Với thế mạnh về công nghệ, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu sẽ đồng hành bền bỉ cùng Viện Pasteur TP.HCM phát triển, ứng dụng AI, hướng đến tối ưu hóa quy trình vận hành. Điều này góp phần nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động, hỗ trợ tích cực cho công tác nghiên cứu, giám sát dịch tễ. Các khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI cũng được triển khai cho đội ngũ quản lý và vận hành, góp phần xây dựng năng lực số bền vững cho hệ thống y tế dự phòng.

Trên cơ sở hợp tác toàn diện, đội ngũ chuyên gia hàng đầu từ Viện Pasteur TP.HCM và Long Châu cùng tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật các kiến thức chuyên môn, chuẩn hóa quy trình an toàn tiêm chủng, xét nghiệm, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, cán bộ y tế. Trong đó, Viện Pasteur TP.HCM đóng vai trò cố vấn chuyên môn, hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về tiêm chủng, xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe. Long Châu với thế mạnh mạng lưới, đội ngũ và công nghệ sẽ đồng bộ quy trình phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa, song song mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người dân.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ chiến lược hợp tác toàn diện từ công nghệ đến nâng cao chuyên môn y tế.

Đồng thời, đôi bên phối hợp xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, giáo trình chuyên sâu, phù hợp nhu cầu thực tiễn. Sự đồng hành này góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, xây dựng mô hình dự phòng an toàn, hiệu quả, tạo nền tảng để các đơn vị phát huy vai trò “điểm chạm y tế đầu tiên” trong bảo vệ và chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Cùng phụng sự sức khỏe cộng đồng, lan tỏa các giá trị nhân văn

Đặt người dân là trọng tâm trong mọi hoạt động, trên tinh thần hợp lực dài hạn, Long Châu cùng Viện Pasteur TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động hướng đến gia tăng hỗ trợ người bệnh trong xét nghiệm, tầm soát và nâng cao sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, hơn 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ 20.000 chuyên viên y tế, Long Châu kề cận tư vấn và chăm sóc cho người dân, tích cực lan tỏa các chương trình giáo dục sức khỏe, khuyến cáo phòng bệnh, góp phần nâng cao nhận thức về sống khỏe chủ động. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ mở rộng hành trình sẻ chia, phối hợp cơ sở y tế tầm soát và tư vấn miễn phí, đồng thời gửi trao những món quà sức khỏe ý nghĩa đến người dân vùng sâu, vùng xa, nơi tiếp cận chăm sóc y tế thiết yếu còn hạn chế.

Trong khuôn khổ hợp tác, Long Châu cam kết đồng hành xuyên suốt trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, thiện nguyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

Những hoạt động đó thể hiện cam kết nhất quán và lâu dài của 2 đơn vị y tế trong chung tay bình đẳng hóa cơ hội chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi người dân đều được bảo vệ, chăm lo thiết thực bằng y học hiện đại, sự tận tâm, lòng nhân ái.

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Một nội dung trọng tâm khác là tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và mở rộng kết nối quốc tế, hướng đến nâng cao năng lực dự phòng trong dài hạn, góp phần đưa những tiến bộ y học thế giới đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam.

Cụ thể, đôi bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, sinh hoạt chuyên đề; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học tham gia trao đổi học thuật trong và ngoài nước. Thông qua mạng lưới đối tác quốc tế rộng khắp của Viện Pasteur TP.HCM và Long Châu, các chương trình hợp tác bệnh viện, trường đại học y dược hàng đầu trong khu vực cũng như trên thế giới được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ. Đây là cơ hội để đội ngũ chuyên môn đôi bên tiếp cận tri thức y học tiên tiến, góp phần nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Các đơn vị cũng xem xét phối hợp triển khai những đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm, hình thành nhiều nhóm nghiên cứu liên ngành, tập trung vào các vấn đề y tế có tác động lớn đến cộng đồng.

Trong ngày, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM cùng đoàn đại biểu Long Châu đã tham quan viện nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về y tế dự phòng.

Hợp lực cùng đơn vị y tế dự phòng, nghiên cứu khoa học có uy tín hơn trăm năm, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu thắt chặt cam kết đồng hành lâu dài, chung tay xây dựng hệ sinh thái dự phòng và chăm sóc toàn diện. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh các vấn đề sức khỏe cộng đồng đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành y tế. Từ kết nối công nghệ, phát triển chuyên môn y khoa đến lan tỏa trách nhiệm xã hội, đây là bước đi nhất quán của doanh nghiệp trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.