‘Long Châu sẻ chia 2026’ nối tiếp sứ mệnh giảm gánh nặng đột quỵ

Vừa qua, Long Châu chính thức khởi động “Hành trình sức khoẻ - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh” năm 2026.

Chương trình mở rộng chuỗi hoạt động tầm soát, dự phòng sức khỏe cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, hướng đến giảm thiểu gánh nặng đột quỵ và xây dựng nền tảng sống khỏe chủ động, bền vững cho cộng đồng.

Bền bỉ phụng sự cộng đồng

Đột quỵ đang trở thành một trong những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Theo ngành y tế, đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Đồng thời, nước ta cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất khu vực Đông Nam Á. Thực trạng này cho thấy việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa đột quỵ trong cộng đồng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Long Châu đồng hành tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại lễ khởi động hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam.

Trước bối cảnh đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu kiên định đồng hành cùng ngành y tế trong các hoạt động phòng, chống đột quỵ cho cộng đồng. Đây là bước đi nhất quán, tiếp nối hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam do Long Châu phối hợp cùng Bộ Y tế và các đơn vị khởi động từ tháng 10/2025. Trong đó, mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng giữ vai trò then chốt trong công tác hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm soát sức khoẻ, hướng dẫn nhận biết sớm và kết nối người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian vàng.

Xã Phú Lộc (Cần Thơ) là điểm đến đầu tiên của chuỗi chương trình “Hành trình sức khoẻ - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh” trong năm 2026.

Nối tiếp sứ mệnh này, ngày 17/1, “Long Châu sẻ chia 2026” chính thức khởi động, đánh dấu năm thứ sáu của hành trình phụng sự cộng đồng. Dự án mở màn với chuỗi chương trình mang tên “Hành trình sức khoẻ - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Thông qua các sự kiện tầm soát và nâng cao nhận thức, hệ thống kỳ vọng góp phần đẩy lùi mối nguy sức khỏe ngay từ những bước chăm sóc ban đầu.

Xã Phú Lộc (Cần Thơ) là điểm đến đầu tiên cho hành trình năm 2026. Chuyến xe yêu thương lần này triển khai tầm soát đột quỵ, khám và cấp phát thuốc miễn phí với sự đồng hành của Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ… và chính quyền địa phương.

Người dân được đội ngũ y tế vững chuyên môn tầm soát đột quỵ và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Xuyên suốt chương trình, gần 600 ông, bà, cô, chú… đã được các bác sĩ tận tình khám và giải thích cặn kẽ về các chỉ số huyết áp, đường huyết, kết quả siêu âm… Bác sĩ cũng chia sẻ các kiến thức y khoa bổ ích và cách chăm sóc sức khoẻ chủ động tới người dân.

Thời gian tới, “Hành trình sức khoẻ” sẽ tiếp tục đến nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, nơi việc tiếp cận y tế còn hạn chế.

Vì một Việt Nam không còn gánh nặng đột quỵ

Theo các chuyên gia, đột quỵ có thể chủ động phòng ngừa hiệu quả thông qua xây dựng lối sống lành mạnh và quản lý tốt các yếu tố bệnh nền như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu… Việc khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, đối với gia đình nghèo, điều kiện sống khó khăn, khám sức khỏe định kỳ nói chung và tầm soát đột quỵ nói riêng vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản về chi phí, phương tiện, cơ sở vật chất...

Long Châu đồng hành gửi trao những món quà sức khỏe đến người dân.

Thông qua chương trình lần này, Long Châu kỳ vọng mang đến sự chăm sóc kịp thời bằng cách tiếp cận khoa học và nhân văn. Đây cũng chính là cam kết bền vững, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Trong năm 2026, đơn vị sẽ triển khai thêm nhiều dự án và hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng với mục tiêu dài hạn không còn gánh nặng đột quỵ.

Năm 2025, “Long Châu sẻ chia” đã chăm sóc, khám bệnh miễn phí cho gần 30.000 người dân khắp mọi miền.

Suốt 5 năm qua, hàng nghìn chuyến xe “Long Châu sẻ chia” vẫn âm thầm chăm lo sức khỏe cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương, bệnh viện và cơ sở y tế triển khai hơn 170 chương trình khám bệnh miễn phí và nâng cao nhận thức sống khỏe chủ động cho gần 30.000 người dân khắp mọi miền. Song song, hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.