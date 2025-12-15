Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sam Altman - Người Kiến Tạo Cuộc Chơi AI Toàn Cầu

Sách viết về cuộc đời của Sam Altman từ thời thơ ấu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý của OpenAI như cuộc đảo chính năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.

Lời tiên tri của Sam Altman về tương lai loài người

  • Thứ hai, 15/12/2025 15:10 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Hơn 10 năm trước, Sam Altman - cha đẻ của ChatGPT, đã giữ vững niềm tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo nên bước tiến đột phá trong lịch sử công nghệ của loài người.

Ở cuối bài, anh đã có một nhận định mang tính dự báo: “Đối với tôi, vấn đề lớn nhất không phải bản thân trí tuệ nhân tạo, mà là về ý thức nhân tạo, khả năng sáng tạo, khát vọng hay bất cứ tên gọi nào bạn muốn đặt cho nó. Tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta có thể tạo ra chương trình máy tính thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ phức tạp riêng biệt. Nhưng làm thế nào chúng ta tạo ra được một chương trình máy tính có thể tự mình quyết định điều nó muốn làm? Làm thế nào để khiến một chiếc máy tính tự phát sinh hứng thú với việc học lái xe hay viết một cuốn tiểu thuyết?

Sam Altman luôn hướng tới các dự án chuyển đổi ở “cấp độ loài” với tham vọng giải quyết các vấn đề của con người tốt hơn cả con người và sở hữu siêu trí tuệ. Ảnh: Reuters.

Loại sáng tạo này rất có thể - thậm chí có thể nói là gần như chắc chắn - sẽ trở thành đặc tính phát sinh một cách tự nhiên của quá trình học, theo những cách khó nhận ra.

Trong quá trình tiến hóa, đã có những thay đổi xảy ra khiến bộ não con người khác với não của loài bò sát, vốn gần giống với một máy tính chơi bóng bàn. (Ban đầu, tôi định nói là máy tính chơi cờ vua, nhưng máy tính khi chơi cờ không có trực giác hay bản năng - nó chỉ đơn thuần tìm kiếm nhanh chóng trong một không gian giải pháp khổng lồ.)

Có lẽ chúng ta cũng không hy vọng tạo ra những cỗ máy có ý thức theo nghĩa này. Kịch bản lạc quan nhất mà tôi có thể hình dung là: máy tính sẽ trở nên vô cùng hiệu quả trong việc thực thi các nhiệm vụ, còn con người sẽ ngày càng đào sâu hơn trong tư duy. Nếu chúng ta không thể giải được bài toán làm thế nào để máy tính có sự sáng tạo, thì một sự phân công lao động hài hòa giữa con người và máy móc tự nhiên sẽ hình thành.”

Có lẽ là một sự trùng hợp khi chỉ hai ngày sau khi Altman đăng bài viết đó, Paul Graham bất ngờ tuyên bố trên blog của mình rằng Altman, khi ấy mới 28 tuổi, đã đồng ý tiếp quản vị trí của ông. Ông ca ngợi Altman trong thông báo của mình rằng: “Anh ấy là người hiếm hoi vừa có thể xử lý công việc hiệu quả, vừa có trái tim nhân ái - đây là một phẩm chất quan trọng trong giai đoạn đầu của đầu tư, nhưng ít ai nhận ra. Sam là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết và có lẽ hiểu rõ các công ty khởi nghiệp hơn bất kỳ ai tôi biết, bao gồm cả bản thân tôi. Khi tôi gặp một vấn đề nan giải và cần tìm kiếm ý kiến thứ hai, Sam luôn là lựa chọn đầu tiên tôi nghĩ đến.”

Ngay sau khi tiếp quản vị trí Giám đốc Điều hành của YC, Altman đã nói với nhà báo nổi tiếng Steven Levy rằng YC không chỉ là một vườn ươm khởi nghiệp. “Chúng tôi không chỉ tập trung vào các công ty khởi nghiệp. Chúng tôi còn tập trung vào sự đổi mới vì tin rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến tương lai trở nên tốt đẹp hơn.”

Theo quan điểm của Altman, lợi nhuận từ các công ty kỳ lân do YC ươm tạo không nên chỉ được coi là sự tích lũy tài sản cho các đối tác, mà phải được xem là một nguồn lực để thực hiện những mục tiêu tham vọng hơn - tài trợ cho các dự án chuyển đổi ở “cấp độ loài”.

Anh đã thành lập một bộ phận nghiên cứu để tài trợ cho các dự án đầy tham vọng có thể giải quyết các vấn đề lớn nhất trên thế giới. Theo nhận định của anh, AI là vua của mọi lĩnh vực đổi mới: nó có thể giải quyết các vấn đề mà con người phải đối mặt tốt hơn cả con người và sở hữu siêu trí tuệ.

Chu Hằng Tinh / Alpha Books & NXB Công Thương

