Lợi thế vàng tạo tiềm năng cho phố thương mại tỷ USD Boutique Gate

Hội tụ hạ tầng thế kỷ, dòng khách khổng lồ, quy hoạch thương mại bài bản và vận hành chuyên nghiệp, Boutique Gate nổi lên như phố thương mại tỷ đô giàu tiềm năng tại đông bắc Hà Nội.

Được bao quanh bởi nhiều công trình hạ tầng, kế cận loạt tiện ích danh giá của đô thị TOD Vinhomes Global Gate, sở hữu phong cách quy hoạch, thiết kế, vận hành vượt trội, bất động sản thấp tầng thương mại Boutique Gate đang là sản phẩm có sức hút với giới đầu tư trên thị trường đông bắc Hà Nội.

"Hạ tầng thế kỷ" khai mở tiềm năng tăng giá

Boutique Gate (thuộc đại đô thị Vinhomes Global Gate, Đông Anh, Hà Nội) sở hữu vị trí đắc địa hàng đầu khu đông bắc thủ đô - nơi tập trung hạ tầng chiến lược quốc gia gồm đầy đủ các loại hình: Đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và hàng không.

Cú hích giá trị mạnh mẽ với Boutique Gate là bộ đôi “hạ tầng thế kỷ”, gồm tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long dự kiến hoàn thiện trong năm 2028 và tuyến metro số 4 đã trong quy hoạch, kiến tạo mô hình đô thị TOD chuẩn quốc tế.

Bên cạnh dòng dịch chuyển không ngừng của cư dân thủ đô qua tuyến metro số 4, với nhà ga ngay trong lòng đô thị, Boutique Gate sẽ là điểm dừng chân của hàng triệu du khách trên cung đường du lịch "xuyên vùng di sản" Cổ Loa - Yên Tử - Hạ Long. Tầm nhìn thế kỷ của hạ tầng đường sắt sẽ đảm bảo giá trị tăng trưởng bền vững cho Boutique Gate.

Giá trị của Boutique Gate cũng sẽ bật tăng khi cầu Tứ Liên hoàn thành vào 2027. Lịch sử thị trường cho thấy các cây cầu lớn như Nhật Tân, Vĩnh Tuy (Hà Nội) hay Ba Son (TP.HCM) đều đẩy giá nhà đất xung quanh tăng ngay từ khâu quy hoạch. Mức tăng đều đạt cấp số nhân khi các cây cầu chính thức thông xe và được giữ vững trong dài hạn.

"Cú hích" Tứ Liên sẽ còn tăng cấp độ khi cây cầu này chính là một mảnh ghép của tuyến giao thông kết nối sân bay quốc tế Gia Bình vào trung tâm Hà Nội. Cùng với sân bay Nội Bài, Boutique Gate có địa thế hiếm có nằm giữa hai “cửa ngõ bầu trời quốc tế” lớn bậc nhất cả nước.

Mạng lưới giao thông đồng bộ chính là nền tảng kiến tạo "kỳ tích sông Hồng" giống như Thượng Hải bên sông Hoàng Phố (Trung Quốc) hay Songdo bên sông Hàn (Hàn Quốc) giúp duy trì đà tăng giá bất động sản trong dài hạn.

Lợi thế kinh doanh từ dòng khách 60 triệu người/năm

Khi mọi con đường đều hướng về khu đông bắc thủ đô, Boutique Gate là điểm dừng chân tự nhiên của dòng khách khổng lồ. Đó là hơn 10.000 cư dân từ trung tâm Hà Nội qua cầu Tứ Liên, hàng trăm nghìn người đáp xuống sân bay Nội Bài, Gia Bình mỗi ngày và hàng triệu du khách mỗi năm từ di sản thế giới Yên Tử, Hạ Long hay các thủ phủ công nghiệp Hải Phòng, Bắc Ninh…

Chỉ sau 3 tháng đi vào hoạt động, VEC đã đón hơn 10 triệu lượt khách.

Cùng với đó là sức hút mạnh mẽ của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) kế cận ngay Boutique Gate. Với quy mô top 10 thế giới, VEC được kỳ vọng sẽ là "kinh đô mới" của các hội chợ, triển lãm, sự kiện văn hoá tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Khi VEC có thêm sự cộng hưởng của hệ thống tiện ích trong lòng Vinhomes Global Gate như Vincom Mega Mall, văn phòng, khách sạn 5 sao, lượng khách đổ về Boutique Gate có thể cán mốc hơn 60 triệu người/năm.

Hội tụ dòng khách tới từ mọi hướng, Boutique Gate có lợi thế trở thành "the next downtown" - điểm hẹn thương mại quốc tế mới của Hà Nội - nơi ngành hàng nào cũng có cơ hội bứt phá với thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Quy hoạch bài bản, đa dạng ngành hàng kinh doanh

Boutique Gate được nhiều nhà đầu tư lựa chọn còn bởi ưu thế vượt trội về không gian thoáng đãng và hiệu suất sử dụng cao so với các mô hình thương mại truyền thống. Theo đó, toàn bộ quỹ căn đều sở hữu mặt tiền rộng tới 6 m hỗ trợ hiệu quả cho việc quảng bá các thương hiệu; vỉa hè rộng và thuận tiện đỗ xe cũng tạo tâm lý thoải mái, tăng tỷ lệ trở lại của khách hàng. Chưa kể, từng khu được quy hoạch ngành hàng chuyên biệt, hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa, giúp từng nhóm khách định vị rõ được địa điểm cần đến ngay từ đầu.

Các căn boutique có thiết kế linh hoạt, dễ dàng áp dụng công thức “dual business”.

Về thiết kế, các căn boutique xây dựng 5 tầng, 1 tum, tổng diện tích sàn từ 490 m2 mang đến không gian kinh doanh rộng rãi. Chủ sở hữu hoặc khách thuê có thể dễ dàng lựa chọn ngành hàng phù hợp, từ showroom, văn phòng, homestay tới nhà hàng, quán cà phê…

Giá trị khai thác cũng được tối ưu vì việc sử dụng nguyên căn hay tách tầng riêng biệt rất linh hoạt. Nhờ đó, công thức "dual business" - tức 2 mô hình kinh doanh song hành, dễ dàng được áp dụng trong cùng một căn boutique.

Vận hành chuyên nghiệp “bảo hiểm” dòng tiền

Boutique Gate giành thêm "điểm cộng vàng" từ giới đầu tư còn nhờ được quản lý, vận hành chuyên nghiệp bởi Vincom Retail. "Ông lớn" trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam không chỉ xác định được cơ cấu ngành hàng đúng với nhu cầu, thị hiếu, mà còn đảm bảo an ninh, an toàn, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các tiêu chuẩn này khiến ngành hàng nào cũng muốn đổ bộ về, thanh khoản được đảm bảo, chủ sở hữu dễ dàng tìm được khách thuê.

Mức giá tốt và cơ hội đột phá lợi nhuận giúp Boutique Gate hấp dẫn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư cũng cầm chắc phần thắng trong tay khi luôn có Vincom Retail đồng hành, triển khai kế hoạch marketing tổng thể, quy mô lớn. Đây là nhân tố duy trì dòng khách thường xuyên, đảm bảo dòng tiền bền vững cho các nhãn hàng. Chính bằng cách làm này, Vincom Retail đã thành công trong việc kiến tạo các tâm điểm giao thương sầm uất ngày đêm ở Ocean City hay Vinhomes Royal Island.

Trong bối cảnh loạt công trình trọng điểm quanh khu vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc, về đích, sóng tăng giá mang tên Boutique Gate bước đầu được kích hoạt. Đây là cơ hội để những nhà đầu tư nhanh nhạy “chốt vị thế”, nắm trọn biên độ tăng trưởng lớn trong tương lai.