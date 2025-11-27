Lợi thế của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm Dương Kinh

Tại Hải Phòng, Dương Kinh đang đi đúng quỹ đạo với tốc độ phát triển hạ tầng và dòng vốn FDI mạnh mẽ, mang lại lợi thế cho đô thị tại vị trí trung tâm - Vinhomes Golden City.

Từ Thâm Quyến đến Busan, thế giới đã chứng minh một quy luật phát triển rõ rệt: Nơi nào hội tụ cảng biển, khu công nghiệp và đô thị hiện đại, nơi đó hình thành cực tăng trưởng mới.

Từ thành công của thế giới nhìn về Dương Kinh

Theo thống kê của Martin Associates, năm 2018, số lượng việc làm do ngành cảng biển Mỹ tạo ra lên tới 30,77 triệu và giá trị kinh tế chiếm 25,7% GDP. Báo cáo thường niên của SEA Europe cũng cho thấy nền kinh tế hàng hải của các nước EU đã tạo ra tổng giá trị gia tăng lên tới 180 tỷ euro mỗi năm trong giai đoạn 2018-2019.

Còn tại châu Á, nhiều “Port-led cities” (đô thị dẫn dắt bởi cảng biển) đã vang danh thế giới khi tạo nên những câu chuyện phát triển thần tốc. Đơn cử, Shekou của Thâm Quyến (Trung Quốc), từ làng chài thưa thớt dân cư, sau 40 năm, nhờ cảng nước sâu và khu công nghiệp công nghệ cao, đã trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động. Hay cảng Busan, xử lý hơn 75% lượng container xuất nhập khẩu của Hàn Quốc năm 2022, giá trị thương mại liên quan đạt 57,7 tỷ USD , đã đưa Busan thành đầu tàu kinh tế - logistics của xứ kim chi.

Những mô hình này có 3 điểm chung: Tiếp cận cảng biển nước sâu, thu hút doanh nghiệp quốc tế và hình thành đô thị dịch vụ, thương mại bao quanh khu công nghiệp và cảng biển. Điều trùng hợp là cả ba yếu tố đó đang hình thành tại Dương Kinh, phía nam Hải Phòng, mang lại cho Vinhomes Golden City những lợi thế hiếm có.

Dương Kinh - tâm điểm phát triển phía nam Hải Phòng

Dương Kinh đang là điểm hội tụ tự nhiên của toàn bộ hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ logistics và công nghiệp phía nam Hải Phòng.

Dòng vốn FDI là minh chứng đầu tiên. Tính đến 20/10, Hải Phòng ghi nhận 1.761 dự án còn hiệu lực, tổng vốn 50,64 tỷ USD . Sự góp mặt của doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… tại các khu công nghiệp - logistics đã tạo nên một “tam giác phát triển” mới. Dương Kinh với vị trí nằm giữa cụm cảng Lạch Huyện - Đình Vũ - Tân Vũ và hành lang dẫn về khu kinh tế ven biển phía nam rộng 20.000 ha, thụ hưởng trực tiếp dòng hàng, dòng vốn và dòng lao động chất lượng cao.

Khu nam Hải Phòng đang sở hữu nhiều lợi thế liên kết hạ tầng cảng biển - dịch vụ logistics và đô thị.

Ngoài vị trí, hạ tầng đang là yếu tố quan trọng quyết định vị thế của Dương Kinh trong thập niên tới. Trong đó, tuyến đường ven biển nam Đồ Sơn đưa Dương Kinh trở thành bản lề kết nối cụm cảng biển với khu kinh tế ven biển phía nam. Kết nối này tạo điều kiện hình thành thêm các trung tâm logistics, kho bãi, dịch vụ hàng hải - những ngành yêu cầu tiếp cận nhanh cảng biển.

Tiếp đó, Vành đai 2, dự kiến hoàn thiện năm 2028, mở ra trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm thành phố ra biển, giúp việc di chuyển của hàng hóa, chuyên gia và cư dân về Dương Kinh nhanh hơn. Và Cầu Rào 3 khi hoàn thành vào năm 2030, rút ngắn hơn nữa khoảng cách Dương Kinh với trung tâm Hải Phòng, sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản và sức hút thương mại bật tăng mạnh mẽ.

Hạ tầng chiến lược của khu vực còn được củng cố bằng chuỗi dự án tầm quốc gia: Tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khởi công trong tháng 12; nhà ga T2 - cảng hàng không quốc tế Cát Bi dự kiến hoàn thành năm 2027; cảng và trung tâm logistics nam Đồ Sơn với quy mô đầu tư lên tới hơn 14 tỷ USD ... Mỗi công trình hoàn thành đều tác động trực tiếp tới Dương Kinh, nhưng khi chúng tạo thành chuỗi, hiệu quả cộng hưởng sẽ trở nên vượt trội. Đây là bối cảnh thuận lợi để các đô thị thương mại - dịch vụ quy mô lớn như Vinhomes Golden City hình thành và phát triển.

Nhiều hạng mục tại Vinhomes Golden City đã hoàn thiện, dự kiến bàn giao hơn 700 căn đầu tiên vào cuối năm 2026.

Vinhomes Golden City được quy hoạch theo mô hình all-in-one “chuẩn Vingroup” trên quy mô 241 ha, đủ lớn để tạo nên trung tâm đô thị hoàn chỉnh. Đáng chú ý, tiến độ của dự án gần như trùng khớp với tiến trình hoàn thiện của chuỗi hạ tầng phía nam Hải Phòng.

Ngay trong tháng 11 này, công viên Tropical Forest rộng 2,56 ha đi vào vận hành, tạo nên mảng xanh quy mô lớn cho toàn bộ khu vực. Một năm sau, vào tháng 11/2026, dự án sẽ bàn giao hơn 700 căn đầu tiên.

Giai đoạn 2027 và 2028 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi cả nhà ga T2 - Cát Bi và Vành đai 2 hoàn thiện. Đây cũng là thời điểm Vinhomes Golden City hoàn thành hơn 4.000 căn tiếp theo.

Vinhomes Golden City phát triển song hành với tốc độ hoàn thiện hạ tầng khu vực, trở thành điểm hẹn an cư và đầu tư. Ảnh phối cảnh.

Khi toàn bộ mạng lưới hạ tầng chiến lược về đích, Dương Kinh sẽ trở thành như trung tâm an cư - nghỉ dưỡng - làm việc - giao thương mới của các chuyên gia quốc tế, doanh nhân và cư dân tinh hoa. Vinhomes Golden City, với lợi thế của một thành phố xanh, sinh thái và thương mại quốc tế, sẽ trở thành tâm điểm phía nam Hải Phòng, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa mở ra dư địa tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2030.