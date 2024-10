Lợi nhuận Bất động sản An Gia giảm sâu

Trong quý III năm nay, cả doanh thu thuần và lãi ròng của An Gia đều giảm mạnh 85-88% so với cùng kỳ năm 2023.

An Gia là chủ đầu tư dự án WestGate ở Bình Chánh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III mới công bố, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) ghi nhận doanh thu thuần quý gần nhất đạt hơn 268 tỷ đồng , giảm 85% so với cùng kỳ năm trước.

Dù đã tiết giảm đáng kể chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong kỳ, cũng như được giảm mạnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (từ 165 tỷ đồng năm trước xuống 27 tỷ đồng ), tuy nhiên, việc doanh thu giảm sâu đã khiến lợi nhuận sau thuế của nhà phát triển bất động sản này giảm hơn 88%, chỉ còn 24 tỷ đồng .

Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp công ty ghi nhận đà suy giảm lợi nhuận ròng. Ở quý liền trước đó, An Gia chỉ lãi vỏn vẹn 1 tỷ đồng .

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA AN GIA GIẢM MẠNH 2 QUÝ GẦN NHẤT Kết quả kinh doanh các quý gần đây của An Gia. Dữ liệu: BCTC. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III Doanh thu thuần Tỷ đồng 189 1676 1849 177 1313 169 268 Lãi ròng

12 133 206 109 214 1.5 24

Việc kết quả kinh doanh giảm mạnh trong 2 quý gần nhất đã khiến doanh thu lũy kế 9 tháng từ đầu năm của công ty bất động sản này giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, xuống 1.750 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế 9 tháng theo đó giảm gần 32%, còn gần 240 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tháng là hơn 250 tỷ đồng .

Năm nay, An Gia đã chủ động đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng . Như vậy, dù kết quả kinh doanh đã giảm mạnh so với cùng kỳ, An Gia vẫn hoàn thành cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sớm 1 quý.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của An Gia đạt hơn 7.200 tỷ đồng , giảm 22% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho là khoản mục biến động mạnh nhất khi giảm hơn một nửa xuống còn 900 tỷ đồng , chủ yếu do giảm giá trị bất động sản dở dang tại các dự án như Westgate (quận Bình Chánh), The Standard (Bình Dương) và Signial (quận 7).

Hồi tháng 6, HĐQT An Gia đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Thanh Sơn. Điều đáng chú ý là ông Sơn chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 1 năm nay. Hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.