Lời nguyền trong ngôi nhà Bá Kiến 122 năm tuổi

Điều khiến ngôi nhà trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kiến trúc cổ, mà còn ở hành trình qua tay nhiều đời chủ nhân với những câu chuyện đầy biến động. Trải qua hơn 100 năm tồn tại, ngôi nhà đã qua tay 7 đời chủ. Sau khi cụ Cựu Hanh qua đời, ngôi nhà được truyền lại cho con trai là ông Trần Duy Xầm. Đến đời con ông Xầm là Trần Duy Cát, do cờ bạc nợ nần nên phải gán nợ ngôi nhà cho ông Trần Duy Bính, thường gọi là Bá Bính. Từ khi thuộc về Bá Bính, ngôi nhà trở nên nổi tiếng. Bá Bính là nghị viên Bắc Kỳ và chính là nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tên gọi "ngôi nhà Bá Kiến" cũng bắt đầu kể từ đó.