Lời khai của nhóm tài xế xe ôm công nghệ trong vụ 'nội chiến ong vàng'

Tại cơ quan công an, một số thanh niên cho biết do ham chơi, đi "hóng" 2 nhóm tài xế Be quê Nam Định và Nghệ An giải quyết mâu thuẫn, nên đã tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao.

Liên quan đến thông tin vụ việc 2 nhóm tài xế xe ôm công nghệ Be lên mạng xã hội hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan công an đã triệu tập khoảng 100 tài xế và tạm giữ 14 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xuất phát từ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội về việc có 2 nhóm lái xe công nghệ Be quê Nam Định và quê Nghệ An hẹn đánh nhau vào 20h ngày 29/5 tại hồ điều hòa Mai Dịch. Nhiều lái xe công nghệ Be, do tò mò, hiếu kỳ, đã tụ tập về khu vực hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy, để theo dõi nhưng không có vụ việc đánh nhau nào xảy ra như thông tin đã đăng tải. Nhóm tài xế Be di chuyển trên đường và tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN. Tại cơ quan công an, H. (2005, trú tại Hà Nội) cho biết bản thân chạy xe ôm công nghệ Be được khoảng 2 tháng và thường làm vào buổi tối. Tối hôm đó, H. xuất phát từ nhà trọ ở Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu để ra xem và sau đó di chuyển lên phố cùng nhóm tài xế. "Trong quá trình di chuyển mọi người trong đoàn phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lạng lách, dàn hàng ngang... tôi cũng đi với tốc độ cao, bấm còi, vượt đèn đỏ...", H. kể lại và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Còn Th. (SN 2005, quê Hà Giang) kể lại sau khi xem trên hội nhóm "BeBike Hà Nội" có thông tin nhóm Be 18 và Be 37 hẹn giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau nên cũng ra để xem. Tuy nhiên, Th. cho biết không thấy có đánh nhau và lực lượng công an yêu cầu mọi người giải tán. "Lúc đó, cả nhóm nhập thành 1 đoàn gần 100 xe di chuyển trên đường hò hét, đi với tốc độ cao, bấm còi, lạng lách đánh võng...", Th. kể lại. Nam thanh niên cho biết thêm, tối hôm đó đoàn đi qua một loạt tuyến đường như Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trích Sài, La Thành... "Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai trái, gây rối trật tự công cộng. Do bản thân ham chơi và mọi người lôi kéo, rủ rê", Th. cho biết. Trước đó, tối 29/5, sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, rất đông tài xế xe ôm công nghệ đã tập trung tại khu vực hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch. Sau khi bị lực lượng công an yêu cầu giải tán, 14 đối tượng (là lái xe công nghệ Be) đã cùng một số người khác di chuyển trên các tuyến đường thành phố Hà Nội, qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Trong đó có 1 đối tượng đã lấy lá cờ từ nhà dân, cắm lên xe máy để dẫn đoàn. Quá trình di chuyển, số này đi xe máy tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, bấm còi, vượt đèn đỏ, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Đến khoảng 22h15 cùng ngày, số này di chuyển về khu vực nghĩa trang Mai Dịch - Hồ điều hòa, Cầu Giấy thì giải tán. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, cẩn trọng khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các thông tin xấu, độc; không hô hào, cổ vũ, kích động và tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Độc giả của Znews có thể tìm đọc những cuốn sách về Luật hình sự, Luật cư trú, Luật đất đai, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự tại Tủ sách pháp luật.

https://tienphong.vn/loi-khai-cua-nhom-tai-xe-xe-om-cong-nghe-trong-vu-noi-chien-ong-vang-post1643167.tpo