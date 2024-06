Truy tìm người đàn ông bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang truy tìm một người đàn ông bị tố liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.

Ngày 3/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tiến hành giải quyết đơn tố giác của anh Ngô Văn D. (SN 1996; quê quán huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về việc bị đối tượng Đinh Hoàng Khánh (SN 1994; ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng vào ngày 30/10/2023.

Truy tìm người có liên quan đến đơn trình báo lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã nhiều lần triệu tập đối với Đinh Hoàng Khánh để làm rõ đơn tố giác, nhưng hiện không rõ Khánh đang ở đâu.

Ngày 30/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy tìm người là Đinh Hoàng Khánh, đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các phòng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP, Phòng hình sự, Phòng hồ sơ, công an các quận, huyện, thị xã thuộc CATP Hà Nội, công an các phường, đội, đồn thuộc Công an quận Đống Đa phối hợp truy tìm.Khi tìm thấy người trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.