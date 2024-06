Khởi tố phó giám đốc công ty xây dựng vì khai thác cát trái phép

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Thái Anh, phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tây Nguyên Gia Lai. Nguồn: Cơ quan công an.