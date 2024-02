Lời khai của hung thủ người nước ngoài sát hại đồng hương

Giám đốc doanh nghiệp sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ

0

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Thế Dũng (SN 1975) là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng.