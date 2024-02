Giám đốc doanh nghiệp sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Thế Dũng (SN 1975) là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng.

Quá trình điều tra xác minh thu thập tài liệu, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng, địa chỉ: xóm Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, có dấu hiệu sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ma Thế Dũng (áo ghi). Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định năm 2020, doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng được UBND tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép khai thác khoáng sản với thời hạn khai thác là 10 năm (2020-2030) tại Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện Dũng đã cố ý chỉ đạo công nhân sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp với số lượng lớn, vượt quá số lượng cho phép. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

