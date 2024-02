Bắt tạm giam giám đốc công ty khoáng sản vì khai thác quá phép

Đặng Mạnh Thắng (SN 1985) đã chỉ đạo khai thác quá phép với giá trị hơn 5 tỷ đồng, nên đã bị Công an Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Mạnh Thắng (SN 1985, giám đốc Công ty TNHH Đức Thắng, địa chỉ tại tổ dân phố Sậm, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Vi phạm quy định khai thác tài nguyên, quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản (đất, đá) làm vật liệu xây dựng thông thường ngoài phạm vi được cấp phép, xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang), nên đã tập trung lực lượng để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khám xét nơi làm việc của Đặng Mạnh Thắng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty TNHH Đức Thắng, do Đặng Mạnh Thắng làm giám đốc, được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản (đá) làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá Làng Rõng, xã An Lạc, Sơn Động. Tuy nhiên, từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2023, Đặng Mạnh Thắng đã tổ chức, chỉ đạo khai thác đá ngoài phạm vi được cấp phép tổng số 95.177 m3, trị giá trên 5 tỷ đồng .

Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Mạnh Thắng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.