Bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) khởi tố bị can, thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Chống người thi hành công vụ” đối với Nguyễn Thiện Đại (SN 1968).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy trước đó vào sáng 19/1, Công an xã Khánh Đông phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ tổ công tác của TAND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hiện trường, đo đạc đất đai để giải quyết vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; tranh chấp về thừa kế tài sản; chia tài sản chung và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, có liên quan đến ông Nguyễn Thiện Đại.

Trong lúc tổ công tác đang đo đạc, ông Nguyễn Thiện Đại lớn tiếng chửi mắng, thách thức, xúc phạm danh dự cán bộ, công chức đang thực thi nhiệm vụ.

Khi tổ công tác về trụ sở UBND xã Khánh Đông tiếp tục làm việc, thì Đại cùng 4 người thân trong gia đình là Nguyễn Thiện Toàn, Lê Thị Loan, Nguyễn Thúy An, Nguyễn Thị Thùy Linh đi ôtô bám theo đến trụ sở xã, tiếp tục chửi mắng, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội.

Nguyễn Thiện Đại tại hiện trường chống người thi hành công vụ.

Đến 11h cùng ngày, tổ công tác rời trụ sở xã Khánh Đông, thì Đại cùng người thân cản trở, giằng co, xô xát. Dân quân và Công an xã Khánh Đông can ngăn, thì Nguyễn Thiện Toàn xông vào dùng tay kẹp cổ trung úy Đỗ Đại Long, trong khi Nguyễn Thiện Đại giật, giữ hai tay anh Long, khiến cho cúc áo, bảng tên và số hiệu CAND bứt ra khỏi trang phục.

Trước tình huống đó, Công an xã Khánh Đông sử dụng bình xịt hơi cay giải tỏa hành vi gây rối trật tự công cộng của Đại cùng người thân. Thế nhưng, đến khi tổ công tác của TAND tỉnh Khánh Hòa lên ôtô rời trụ sở xã, thì Đại cùng người thân tiếp tục sử dụng ôtô riêng chặn đầu xe của tổ công tác, nên Công an xã Khánh Đông phải điều khiển xe công vụ để hỗ trợ, dẫn đường xe của tổ công tác rời khỏi địa phận xã Khánh Đông.

Từ những chứng cứ tài liệu, hình ảnh thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thiện Đại về tội danh nêu trên, đồng thời xem xét vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.