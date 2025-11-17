"Khi đất đá ập xuống, hành khách trên xe hoảng loạn, nhiều người la hét, kêu cứu", anh Bùi Đức Tú, tài xế xe gặp sự cố trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa, kể lại.

Là một trong hai tài xế xe khách gặp nạn, anh Bùi Đức Tú (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xe xảy ra sự cố trên đèo Khánh Lê vào tối 16/11.

Anh Tú kể xe xuất phát lúc 20h từ bến xe Đà Lạt đi Quảng Ngãi, trời mưa lớn liên tục.

"Những xe đi trước có báo lại là không thấy sạt lở nên chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi xe tôi vừa xuống đèo thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Khi đất đá ập xuống, hành khách trên xe hoảng loạn, nhiều người la hét, kêu cứu. Trên xe có cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

May mắn, có 5-6 người từ các xe phía sau chạy đến, đập cửa hông xe để kéo mọi người ra ngoài. Những ai không bị thương hoặc chỉ bị xây xát nhẹ thì hỗ trợ đưa người yếu hơn ra trước", anh Tú nhớ lại.

Anh Tú cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở xe có hai tài xế, trong đó có anh. Khi đó anh đang ngủ. "Nghe tài xế xe phía sau kể lại, một thân cây lớn từ trên núi trôi xuống, sau đó là nhiều tảng đá lăn ập xuống, đè lên phần đầu xe", anh Tú nói và thông tin thêm, trên xe có hai tài xế, tài xế lái xe thời điểm xảy ra sạt lở đã tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng làm 25 người thương vong trên đèo Khánh Lê.

Anh Nguyễn Hoàng, du khách bị mắc kẹt trên đèo Khánh Lê, kể lại: "Trước đó, một xe khách bị đá rơi trúng, ngay sau đó xe của em cũng bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Khi đất đá đổ xuống liên tục, ai cũng hoảng sợ. Đến khoảng 2h35, lực lượng chức năng đã có mặt và hỗ trợ đưa cả đoàn chúng em về cơ sở công an an toàn".

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương.

Danh tính sáu nạn nhân tử vong 1. Ông H.N.T - trú gò Găng, tỉnh Quảng Ngãi 3. Ông V - trú tỉnh Quảng Ngãi 2. Bà O - trú Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 4. Bà T.T - trú Phù Mỹ, Quảng Ngãi 5. Ông V.N.B - trú Phú Tài, tỉnh Quảng Ngãi 6. Ông T.T.D - tài xế lái xe, trú Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi