Loại thịt thuộc nhóm lành mạnh thế giới có nhiều ở chợ Việt

Ức gà chứa hàm lượng protein chất lượng cao nhưng lại cực kỳ ít calo so với các phần thịt khác.

Việc bổ sung ức gà vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn cung cấp các vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp tối ưu

Ức gà là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Protein đóng vai trò là "gạch xây dựng" nên các sợi cơ, giúp cơ bắp phát triển săn chắc và phục hồi nhanh chóng sau những buổi tập luyện cường độ cao. Đối với những người tập gym hoặc vận động viên, ức gà là lựa chọn hàng đầu để duy trì khối lượng cơ và ngăn ngừa tình trạng mất cơ do lão hóa.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng hiệu quả

Một trong những lý do khiến ức gà trở thành "ngôi sao" trong các chế độ ăn kiêng là khả năng gây no lâu. Hàm lượng đạm cao giúp ức chế hormone gây đói (ghrelin) và kích thích hormone tạo cảm giác no, từ đó giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Ngoài ra, việc tiêu hóa protein đòi hỏi cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với chất béo hay tinh bột, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa tự nhiên.

Thúc đẩy hệ xương khớp chắc khỏe

Bên cạnh protein, ức gà còn chứa một lượng canxi và phốt pho đáng kể, hai khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mật độ xương. Việc tiêu thụ đủ protein từ ức gà giúp giảm nguy cơ loãng xương và các bệnh về khớp ở người cao tuổi. Đồng thời, sự kết hợp giữa cơ bắp khỏe mạnh và khung xương vững chắc từ chế độ ăn giàu ức gà sẽ giúp cơ thể vận động linh hoạt và tránh được các chấn thương thường gặp.

Tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch

Ức gà giàu Vitamin B6 và các khoáng chất như selen, kẽm – những yếu tố quan trọng để duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin B6 hỗ trợ các phản ứng sinh hóa trong hệ thống phòng thủ của cơ thể, giúp sản sinh tế bào miễn dịch để chống lại vi khuẩn và virus. Trong khi đó, selen đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi bị ốm.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hệ tuần hoàn

Ức gà là loại thịt trắng có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol rất thấp, đặc biệt là khi đã loại bỏ da. Việc thay thế các loại thịt đỏ bằng ức gà giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và ổn định huyết áp. Hơn nữa, lượng vitamin B3 (niacin) dồi dào trong ức gà còn có khả năng điều chỉnh mức mỡ máu, bảo vệ tim mạch khỏi các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Hỗ trợ quá trình trao đổi chất

Hàm lượng vitamin B12 có trong ức gà đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành các tế bào hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh. Việc thiếu hụt vitamin này có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi và suy giảm trí nhớ. Ăn ức gà đúng cách giúp cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động sống, thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và giữ cho hệ thần kinh luôn hoạt động ổn định.