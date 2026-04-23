Loại rau tốt như thuốc bổ, mọc đầy vườn nhà bị nhiều người ngó lơ

Không phải thực phẩm đắt đỏ, rau lang, thứ thường bị vứt bỏ, lại chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Loại rau dân dã này hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch và tốt cho tim mạch.

Rau lang là phần lá khoai lang từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình châu Á, nhưng thường bị xem là món phụ hoặc thậm chí bị bỏ đi. Thông thường, khi ăn củ, phần lá thường bị bỏ đi, nhưng ít ai biết rằng đây lại là phần giàu dinh dưỡng bậc nhất của cây.

Không chỉ giàu vitamin A, C, E, rau lang còn cung cấp khoáng chất như sắt, canxi, kali và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol. Điều này khiến loại rau dân dã này ngày càng được đánh giá cao trong chế độ ăn lành mạnh.

Vì sao rau lang được gọi là "rau trường thọ"?

Theo Tencent News, không chỉ là món ăn quen thuộc, rau lang còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Từ cải thiện tiêu hóa đến hỗ trợ tim mạch, loại rau này xứng đáng có mặt trong bữa ăn nếu biết ăn hợp lý.

Nhiều người thường chỉ ăn củ khoai lang mà bỏ quên phần lá mà không ngờ đây lại là bộ phận rất bổ dưỡng. Ảnh: Shutterstock.

Giúp làm sạch ruột, hỗ trợ nhuận tràng tự nhiên

Rau lang chứa hàm lượng chất xơ cao, vượt nhiều loại rau phổ biến như cần tây hay hẹ. Nhờ đó, loại rau này giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón. Đặc biệt, tác dụng diễn ra nhẹ nhàng, không gây mệt mỏi như khi sử dụng thuốc nhuận tràng.

Dưỡng dạ dày, giảm cảm giác đầy bụng

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, rau lang có tính bình, vị ngọt, phù hợp với hệ tiêu hóa. Thành phần protein nhầy trong rau giúp tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày, từ đó giảm kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu có thể cải thiện khi bổ sung loại rau này.

Tăng cường miễn dịch, hạn chế ốm vặt

Rau lang rất giàu vitamin A, C và beta-carotene, hai chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng. Việc bổ sung thường xuyên có thể giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ thải độc, tốt cho tim mạch

Một trong những lợi ích ít được biết đến của rau lang là hàm lượng diệp lục cao trong rau lang, giúp hỗ trợ đào thải độc tố và kim loại nặng.

Ngoài ra, rau lang giàu kali, ít natri, đồng thời giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ ổn định huyết áp, phù hợp với người có nguy cơ tim mạch.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Rau lang chứa canxi, magie và vitamin K, những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Ai nên hạn chế hoặc tránh ăn rau lang?

Theo TVBS, dù được xem là thực phẩm lành mạnh, giàu chất xơ và vitamin, một số nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng:

- Bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính: Rau lang là loại rau giàu kali, và những người có chức năng thận kém nên tránh tiêu thụ nhiều. Nếu muốn bổ sung kali, bạn có thể chần sơ rau lang để giảm hàm lượng kali.

- Tránh ăn nếu bị tiêu chảy: Rau lang có tính hàn, dễ kích thích nhu động ruột. Vì vậy, những người bị tiêu chảy hoặc khó chịu đường tiêu hóa nên ăn ít. Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng cần cẩn trọng vì chất xơ không hòa tan có thể gây kích thích ruột.

- Những người đang dùng thuốc chống đông máu: Rau lang rất giàu vitamin K, giúp đông máu, ổn định huyết áp nhưng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, vì vậy nên tránh ăn quá nhiều.

Rau lang xào tỏi là món ăn dân dã rất phổ biến và dễ ăn. Ảnh: Tencent News.

Một số món ngon từ rau lang, dễ làm tại nhà

Theo Baidu Health, không chỉ tốt cho sức khỏe, rau lang còn rất dễ chế biến, phù hợp với nhiều khẩu vị. Dưới đây là những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng:

Rau lang xào tỏi - món "quốc dân" dễ ăn nhất

Cách làm: Phi thơm tỏi với dầu, cho rau lang vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm muối hoặc nước mắm vừa ăn. Mẹo: Xào nhanh tay trong 1-2 phút để rau xanh và giòn, không bị dai.

Rau lang luộc chấm mắm - thanh mát, giải nhiệt

Cách làm: Luộc rau trong nước sôi khoảng 2-3 phút, vớt ra, có thể chấm với nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm. Nước luộc rau cũng có thể dùng làm canh rất ngọt.

Rau lang trộn (gỏi rau lang) - lạ miệng, dễ ăn

Phù hợp cho người ăn kiêng hoặc thích món thanh đạm.

Cách làm: Chần rau lang, để nguội, trộn với tỏi, giấm, dầu mè, lạc rang, có thể thêm thịt luộc hoặc tôm để tăng dinh dưỡng.

Canh rau lang nấu tôm - bổ dưỡng, dễ tiêu

Sự kết hợp giữa rau lang và tôm giúp tăng thêm protein và vị ngọt tự nhiên.

Cách làm: Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ, phi hành, cho tôm vào xào sơ, thêm nước, đun sôi rồi cho rau lang vào. Món này đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc người cần ăn thanh đạm.

Lưu ý khi chế biến rau lang:

Nên chọn lá non, cọng mềm để món ăn ngon hơn

Không nấu quá lâu để tránh mất chất dinh dưỡng

Nên ăn ngay sau khi chế biến để giữ độ tươi

Không ăn quá nhiều trong một bữa

Nên kết hợp đa dạng thực phẩm, không phụ thuộc vào một loại rau.