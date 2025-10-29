Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lốc xoáy kéo sập, tốc mái 17 căn nhà ở Cà Mau

  • Thứ tư, 29/10/2025 13:48 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trận lốc xoáy mạnh xuất hiện giữa đêm quét qua xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã làm 17 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái, ước thiệt hại hơn 900 triệu đồng.

UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, trận lốc xoáy mạnh xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/10. Cơn lốc xoáy quét qua địa bàn ấp Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), làm hai căn nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái 15 căn nhà khác, ảnh hưởng 7 ao nuôi tôm công nghiệp. Tổng thiệt hại ước ban đầu hơn 900 triệu đồng.

Loc xoay Ca Mau anh 1

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sau trận lốc xoáy.

Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất khoảng 500 triệu đồng, khi trận lốc làm hư hỏng hai chòi canh và 3 ao nuôi tôm công nghiệp; một hộ khác thiệt hại khoảng 150 triệu đồng khi căn nhà bị sập, chòi canh và ao nuôi tôm công nghiệp cũng bị hư hỏng...

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng địa phương tới từng nhà phối hợp với người dân hỗ trợ thu dọn nhà cửa, đảm bảo an toàn lưới điện và giao thông trên địa bàn.

Loc xoay Ca Mau anh 2

Vòi rồng tại xã Thanh Tùng (Cà Mau) vào tối 28/10 được người dân ghi lại.

Điều động, bổ nhiệm, bầu nhân sự ở 6 tỉnh, thành

Tuần qua (từ 13 đến 19/10), HĐND tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh Khánh Hòa, HĐND thành phố Huế đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Còn tại Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Cà Mau cũng diễn ra các Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

07:04 20/10/2025

Cận cảnh 'con tôm' 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Biểu tượng con tôm Cà Mau là một trong những điểm nhấn tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau), với số vốn đầu tư khoảng 22 tỷ đồng.

16:23 14/10/2025

Cựu chủ tịch thị trấn ở Cà Mau tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước cũ, tỉnh Cà Mau, được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

13:44 28/9/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/17-can-nha-o-ca-mau-bi-sap-toc-mai-sau-tran-loc-xoay-giua-dem-post1791412.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lốc xoáy Cà Mau Lốc xoáy Cà Mau 17 căn nhà Thanh Tùng Cà Mau Lốc xoáy

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý