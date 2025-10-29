Lốc xoáy kéo sập, tốc mái 17 căn nhà ở Cà Mau

UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau) cho biết, trận lốc xoáy mạnh xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/10. Cơn lốc xoáy quét qua địa bàn ấp Thanh Tùng (xã Thanh Tùng), làm hai căn nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái 15 căn nhà khác, ảnh hưởng 7 ao nuôi tôm công nghiệp. Tổng thiệt hại ước ban đầu hơn 900 triệu đồng.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sau trận lốc xoáy.
Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất khoảng 500 triệu đồng, khi trận lốc làm hư hỏng hai chòi canh và 3 ao nuôi tôm công nghiệp; một hộ khác thiệt hại khoảng 150 triệu đồng khi căn nhà bị sập, chòi canh và ao nuôi tôm công nghiệp cũng bị hư hỏng...
Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND xã Thanh Tùng đã huy động lực lượng địa phương tới từng nhà phối hợp với người dân hỗ trợ thu dọn nhà cửa, đảm bảo an toàn lưới điện và giao thông trên địa bàn.
Vòi rồng tại xã Thanh Tùng (Cà Mau) vào tối 28/10 được người dân ghi lại.
