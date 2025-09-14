Loạt xe khách vi phạm bị xử lý tại TP.HCM

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi chủ yếu, như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…

Ngày 14/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn.

Các lỗi chủ yếu gồm không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra các phương tiện giao thông ngày 14/9.

Khoảng 14h55 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách dừng trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức cũ) có dấu hiệu vi phạm. Làm việc với tài xế 48 tuổi, CSGT lập biên bản hai lỗi: Dừng xe sai quy định và không dùng thẻ nhận dạng lái xe.Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt từ 1,6 - 2,8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.