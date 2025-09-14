Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt xe khách vi phạm bị xử lý tại TP.HCM

  • Chủ nhật, 14/9/2025 21:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các lỗi chủ yếu, như không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…

Ngày 14/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn.

Các lỗi chủ yếu gồm không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe; dừng xe không đúng quy định (bánh xe gần nhất cách lề đường quá 0,25 m); giao xe cho tài xế chạy sai hành trình; sử dụng phù hiệu hết hạn,…

Vi pham giao thong anh 1

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra các phương tiện giao thông ngày 14/9.

Khoảng 14h55 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một xe khách dừng trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức cũ) có dấu hiệu vi phạm. Làm việc với tài xế 48 tuổi, CSGT lập biên bản hai lỗi: Dừng xe sai quy định và không dùng thẻ nhận dạng lái xe.Theo quy định, tài xế sẽ bị phạt từ 1,6 - 2,8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cũng trên đường Đỗ Mười, CSGT kiểm tra một xe khách khác do tài xế 47 tuổi điều khiển và ghi nhận lỗi không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Trường hợp này bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian qua, nhiều tuyến đường như Đỗ Mười, Quốc lộ 13,… thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách chạy sai quy định, dừng đỗ và đón trả khách bát nháo, gây bức xúc trong dư luận.

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Triển khai cao điểm xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông

Công an thành phố Hà Nội thành lập các tổ “đặc biệt” tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.

15:57 12/9/2025

Đề xuất người cung cấp tin phản ánh vi phạm giao thông được 5 triệu

Bộ Công an đề xuất mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông tối đa 5 triệu đồng mỗi vụ việc.

16:31 9/9/2025

4 ngày nghỉ lễ, TP.HCM phạt hơn 25 tỷ với người vi phạm giao thông

Trong 4 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, Công an TP.HCM phát hiện xử lý hơn 9.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 2.500 phương tiện các loại, phạt tiền hơn 25 tỷ đồng.

20:07 3/9/2025

https://tienphong.vn/csgt-xu-ly-hang-loat-xe-khach-vi-pham-tai-tphcm-post1778136.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Vi phạm giao thông Tp. Hồ Chí Minh Đỗ Mười chạy sai hành trình phù hiệu hết hạn xử lý

  • Đỗ Mười

    Đỗ Mười

    Đồng chí Đỗ Mười có tên thật là Nguyễn Duy Cống. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 6/1991 đến 12/1997, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thứ ba của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 6/1988 đến 7/1991.

    • Ngày sinh: 2/2/1917
    • Ngày mất: 1/10/2018
    • Nơi sinh: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

