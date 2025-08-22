Loạt thương vụ IPO 'bom tấn' ngành tài chính sắp được kích nổ

Sau Techcombank, VPBank là ngân hàng tư nhân tiếp theo có kế hoạch IPO công ty chứng khoán năm nay. Trong khi Sacombank, PGBank, MSB, SeABank... đều muốn tham gia lĩnh vực này.

VPBankS sẽ xin ý kiến ​​cổ đông để thực hiện kế hoạch IPO, dự kiến diễn ra trong quý IV/2025. Ảnh: VPBankS.

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố quyết định HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến ​​kiến ​​bằng văn bản. Trong thông báo phát ra, công ty không công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến ​của cổ đông.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bloomberg, một trong các nội dung quan trọng đưa ra lấy ý kiến lần này là thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Hoạt động này dự kiến ​​diễn ra ngay trong quý IV năm nay, song các chi tiết về quy mô và thời điểm vẫn trong quá trình thảo luận và có thể thay đổi tùy tình hình.

Loạt thương vụ IPO 'bom tấn' ngành ngân hàng

VPBankS hiện là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái tài chính của VPBank. Trên thị trường, đây là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lên tới 15.000 tỷ đồng và do ngân hàng mẹ VPBank nắm hơn 99,95%. Trong nửa đầu năm nay, VPBankS mang về gần 900 tỷ đồng lợi nhuận cho ngân hàng mẹ, là công ty con đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh hợp nhất của VPBank.

Điểm khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý đến thông tin IPO của VPBankS chính là ngân hàng mẹ VPBank trước đó là một trong số ít đơn vị thực hiện thành công 2 thương vụ huy động tỷ USD tại Việt Nam bao gồm bán 49% vốn của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF) và phát hành 15% cổ phần ngân hàng mẹ cho SMBC (Nhật Bản).

Trước VPBankS, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), công ty con của Techcombank, cho biết đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, từ ngày 19/8 đến 8/9, TCBS sẽ phát hành hơn 231 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ, với giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá hơn 4,1 tỷ USD . Số cổ phiếu này sẽ được phân phối qua TCBS chính và hai đại lý là Công ty Chứng khoán SSI và Công ty Chứng khoán HSC. Nếu phát hành thành công, TCBS sẽ thu về khoản vốn gần 11.000 tỷ đồng .

Sau IPO, vốn điều lệ của công ty chứng hoán này sẽ tăng lên hơn 23.133 tỷ đồng , củng cố vị thế là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, trước khi niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Nhiều ngân hàng khao khát 'làm' chứng khoán

Ngoài VPBank và Techcombank, giới chủ nhiều ngân hàng khác cũng đã tiết lộ kế hoạch mua bán, sáp nhập (M&A) các công ty chứng khoán.

Tại ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 7, PGBank đã thông qua việc mua cổ phần một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty bảo hiểm để trở thành công ty con, công ty liên kết của ngân hàng.

Theo ban lãnh đạo PGBank, việc mở rộng đầu tư sang các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời giúp mở rộng nguồn thu từ hoạt động đầu tư, gia tăng lợi nhuận.

Tương tự, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông Sacombank đã thông qua phương án mua một công ty chứng khoán để trở thành công ty con của ngân hàng. Theo đó, Sacombank sẽ góp vốn/mua cổ phần một công ty chứng khoán, với tỷ lệ sở hữu trên 50%, tổng giá trị đầu tư tối đa 1.500 tỷ đồng .

Giới chủ nhiều ngân hàng đang khao khát sở hữu một công ty chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh chia sẻ một số ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang sở hữu các công ty chứng khoán nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm tài chính toàn diện của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân cao cấp.

Nói thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, khi đó vẫn là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank, cho biết ngân hàng từng có công ty chứng khoán từ rất sớm, nhưng sau đó đã bán vốn. Đến nay Sacombank nhận thấy có nhiều cơ hội ở lĩnh vực này nên lên kế hoạch mua lại một công ty chứng khoán.

Lãnh đạo Sacombank cho biết sẽ tìm chọn công ty chứng khoán đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản như báo cáo tài chính rõ ràng minh bạch, đánh giá được chất lượng tài sản; có đầy đủ các nghiệp vụ cung ứng cho nhà đầu tư; quy mô vốn phù hợp. Ngoài ra, công ty chứng khoán mục tiêu cũng phải có hệ thống vận hành ổn định, có khả năng kết nối với các đối tác và ưu tiên công ty chứng khoán đang niêm yết.

Cũng tại phiên họp cổ đông đầu năm nay, MSB đã thông qua tờ trình về phương án góp vốn, mua cổ phần một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ để các công ty này trở thành công ty con của ngân hàng. Lãnh đạo MSB bày tỏ mong muốn tiếp cận công ty chứng khoán có bảng tài sản "sạch sẽ", với quy mô vốn khoảng 300- 500 tỷ đồng . Sau đó, MSB sẽ tham gia điều hành và điều chỉnh tăng vốn để phù hợp với quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ các sản phẩm liên quan.

HĐQT MSB đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam và các dịch vụ thuộc mảng ngân hàng đầu tư là thị trường tiềm năng, giữ vai trò kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế và được dự báo thu hút khoảng 25 tỷ USD đầu tư gián tiếp nước ngoài mỗi năm vào Việt Nam. Từ cơ sở này, việc “lấn sân” sang lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng đầu tư là một trong những trọng tâm phát triển trong tương lai.

Tại SeABank, ĐHĐCĐ thường niên năm nay cũng đã thông qua việc mua cổ phần của CTCP Chứng khoán ASEAN (Asean Securities) để công ty này trở thành công ty con của ngân hàng.

Asean Securities thành lập năm 2006, với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng . SeABank dự kiến mua cổ phần để sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ công ty chứng khoán này. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

SeABank cho biết việc trở thành công ty mẹ của Asean Securities sẽ giúp cả hai phát huy được các lợi thế sẵn có về công nghệ, khách hàng và các nguồn lực khác cũng như cộng hưởng thương hiệu, nâng cao uy tín, hiệu quả kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của SeABank.

Trên thị trường hiện nay, nhiều ngân hàng đã sở hữu các công ty chứng khoán như Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) do ACB sở hữu 100% vốn. 2 năm trở lại đây, ACB cũng đã có lộ trình cho ACBS tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng . Hay như Công ty Chứng khoán LPBank (LPBS) có cổ đông lớn là LPBank.

Một số công ty chứng khoán khác cũng gắn liền với ngân hàng như Công ty Chứng khoán MB (MBS) liên quan MB; Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) liên quan Vietcombank; Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) liên quan Agribank; Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) liên quan BIDV...

Hay như TPBank và SHB, dù không phải ngân hàng mẹ của công ty chứng khoán nhưng hoạt động kinh doanh cũng liên quan nhiều tới Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) và Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)...