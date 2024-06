Loạt sedan đáng cân nhắc khi giảm phí trước bạ

Mazda3, Kia K3, Hyundai Accent hay Honda Accord đều là những cái tên đáng cân nhắc của từng phân khúc nếu đợt giảm phí trước bạ tháng sau được diễn ra.

Mazda3. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Ngày 28/5, Bộ Tài Chính tiếp tục đề xuất giảm mức thu 36 khoản phí, dao động 10-50%. Trong đó, lệ phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước được đề xuất giảm 50% bắt đầu từ ngày 1/7 năm nay. Dưới đây là gợi ý của Tri Thức - Znews về 5 mẫu sedan có giá tốt và đáng cân nhắc trong đợt giảm lệ phí trước bạ sắp tới.

Toyota Vios và Hyundai Accent

Hai mẫu sedan cỡ B ăn khách nhất thị trường chắc chắn là cái tên được nhiều người dùng trông đợi ở đợt giảm phí trước bạ sắp tới. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều có những điểm mạnh thu hút tệp khách hàng hàng riêng biệt.

Toyota Vios từng là mẫu xe dẫn đầu nhóm sedan cỡ B trong xuyên suốt gần một thập kỷ. Với thế mạnh về thương hiệu lâu đời, dù trải qua nhiều đợt biến động doanh số, đây vẫn lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nếu muốn mua chiếc ôtô đầu tay.

Toyota Vios. Ảnh: Minh Quân.

Ở phiên bản facelift 2023, Toyota Vios không có quá nhiều thay đổi so với bản thế hệ cũ. Nâng cấp đáng chú ý nhất ở Vios 2023 là gói an toàn TSS trên bản cao nhất. Lần đầu tiên Vios sở hữu tính năng cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control. Các tính năng an toàn khác trên xe gồm 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Đầu năm nay, Toyota Việt Nam triển khai chương trình điều chỉnh giá về hướng có lợi cho khách hàng. Sau thay đổi, giá niêm yết của Vios dao động 458-545 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh mức giá cạnh tranh từ nhà sản xuất, các đại lý cũng có các mức ưu đãi riêng cho khách hàng.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, các đại lý đang giảm thêm 10-15 triệu đồng đối với khách hàng đặt mua và thanh toán trong thời gian ưu đãi. Theo nhân viên tư vấn, đây là khuyến mại riêng được nhân viên và đại lý trích từ tiền “hoa hồng” để thu hút thêm người mua.

Trong khi đó Hyundai Accent cũng được nhà sản xuất Hàn Quốc áp dụng chương trình ưu đãi trị giá 50% phí trước bạ cho phiên bản cũ, tương đương khoảng 23-27,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Hyundai Accent.

Cuối tháng 5, Hyundai Accent thế hệ mới được ra mắt tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của lượng lớn người dùng. Bên cạnh các tinh chỉnh về ngoại thất, Accent 2024 cũng được nâng cấp về sức mạnh.

Xe sở hữu khối động cơ SmartStream G dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 mạnh hơn 15 mã lực và mô-men xoắn cũng trội hơn 12 Nm. Mức giá cho Accent thế hệ mới dao động 439-569 triệu đồng, bao gồm 4 phiên bản.

Kia K3 và Mazda3

Kia K3 và Mazda3 đều dưới quyền phân phối của Thaco tại Việt Nam. Đây cũng là 2 mẫu xe đáng cân nhắc nếu đợt ưu đãi phí trước bạ được diễn ra theo kế hoạch.

Mazda3 được Thaco đưa về Việt Nam vào năm 2003, thay thế cho mẫu xe Mazda 323 tiền nhiệm. Sau đó 5 năm, Kia K3 cũng được ra đời và cả 2 nhanh chóng trở thành những cái tên ăn khách trong phân khúc sedan cỡ C.

Tính đến hết tháng 4 năm nay, Kia K3 đã bán được 823 chiếc ra thị trường, cũng là mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc trong tháng. Mazda3 lại dẫn đầu toàn bộ nhóm sedan cỡ C khi ghi nhận doanh số đạt 1.316 chiếc sau 4 tháng đầu năm bất chấp sự biến động của thị trường.

Kia K3. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kia K3 đang được áp dụng ưu đãi trị giá đến 20 triệu đồng. Cụ thể, Kia K3 bản 1.6 Turbo được có giá niêm yết 734 triệu được giảm còn 714 triệu đồng. Phiên bản 2.0 Premium được giảm từ 639 triệu xuống 619 triệu đồng. Các phiên bản còn lại có giá niêm yết dao động 549-599 triệu đồng.

Mazda3 hiện có mức giá niêm yết dao động 579-679 triệu đồng. Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhân viên tư vấn tại một đại lý Mazda trên địa bàn TP.HCM cho biết cửa hàng hiện có sẵn một chiếc Mazda3 số VIN 2023 màu đỏ, đang được giảm 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng cũng được tặng thêm gói phụ kiện chính hãng.

Đối với xe số VIN 2024, đại lý hỗ trợ khách hàng đặt mua với giá niêm yết, giảm thêm 5 triệu đồng và giữ cọc để hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ của Chính Phủ. Theo nhân viên này, các đại lý xe toàn quốc đã chuẩn bị cắt giảm chương trình khuyến mại vì vậy khách hàng có nhu cầu cần nhanh chóng đặt mua để hưởng lợi.

Honda Accord

Ở nhóm sedan cỡ D, Honda Accord mặc dù không phải là mẫu xe có doanh số tốt so với các đối thủ như Kia K5, Mazda6 hay Toyota Camry, nhưng vẫn là một trong những cái tên được áp dụng các chương trình ưu đãi sâu bậc nhất phân khúc.

Với khối động cơ 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 192 mã lực, mô men xoắn cực đại 260 Nm cùng hàng loạt tính năng an toàn của Honda Sensing, Accord vẫn thu hút được tệp khách hàng riêng biệt yêu thích trải nghiệm lái mạnh mẽ bên cạnh thiết kế sang trọng đậm nét một chiếc sedan tầm giá một tỷ đồng.

Honda Accord. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Hiện tại, mẫu xe này vẫn đang được đại lý và nhà sản xuất áp dụng mức khuyến mại đến 220 triệu đồng. Cụ thể, Accord bản màu trắng giá niêm yết 1,329 tỷ nay còn 1,109 tỷ đồng . Phiên bản màu bạc hoặc đen từ 1,319 tỷ cũng được giảm còn 1,099 tỷ đồng .

Bên cạnh ưu đãi từ nhà sản xuất, các đại lý cũng giảm thêm 5-10 triệu đồng tùy phiên bản nhằm kích cầu mua sắm. Khách hàng được tặng thêm gói phụ kiện chính hãng bao gồm thảm lót sàn hay camera hành trình, quà lưu niệm.