Loạt cựu tuyển thủ Việt Nam đá Giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng

Các cựu tuyển thủ tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam như Nguyễn Huy Hùng, Giáp Tuấn Dương, Hoàng Văn Toản, Phí Minh Long sẽ tranh tài ở Giải bóng đá Công an Asean 2025.

Họp báo trước Giải bóng đá Công an Asean 2025. Ảnh: Minh Dân.

Theo đó, Tuấn Dương, Văn Toản cùng các cầu thủ trẻ của CAHN nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của CAND I. Nguyễn Huy Hùng, Phí Minh Long, Nguyễn Văn Dũng nằm trong đội hình của CAND II.

Bên cạnh những cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp, đội hình của hai đội bóng CAND Việt Nam còn có sự góp mặt của các chiến sĩ công an, quân nhân chuyên nghiệp.

Đội Công an Lào sở hữu lực lượng đồng đều với nhiều tuyển thủ quốc gia, kết hợp giữa cựu binh dày dạn và lớp trẻ tiềm năng, được đánh giá là đối thủ mạnh. Đội Công an Thái Lan quy tụ các cầu thủ thuộc lực lượng công an, cảnh sát, trong đó có cựu tuyển thủ Tana Chanabut, mang lại nhiều kinh nghiệm.

Công an Singapore có nhiều cầu thủ từng thi đấu ở S.League, nổi bật với lối chơi kỷ luật và gắn kết. Trong khi đó, các đội Cảnh sát Campuchia, Đông Timor và khách mời Australia hứa hẹn cống hiến lối chơi tấn công phóng khoáng, góp phần tăng sức hấp dẫn cho giải.

Tại họp báo trước giải đấu diễn ra chiều 6/7, đại diện các đội đều khẳng định sẽ thi đấu nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Giải bóng đá Công an, cảnh sát Asean 2025 từ ngày 07/7 đến 15/7/2025 với 8 đội tranh tài. Các đội được chia vào hai bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và hai đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết để chọn ra nhà vô địch.

Giải bóng đá Công an ASEAN 2025 không chỉ là sân chơi thể thao nội bộ mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết trong khu vực. Sự gắn kết trên sân góp phần tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt hiểu biết giữa lực lượng công an, cảnh sát các nước ASEAN, hướng tới mục tiêu hòa bình và phát triển bền vững.