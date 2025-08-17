Loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép ở Đắk Lắk bị phạt 1 tỷ đồng

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đã xử phạt hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh, thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ.

Cụ thể, có 7 cơ sở đăng ký các loại hình kinh doanh dịch vụ spa, massage… nhưng sử dụng các phẫu thuật, thủ thuật can thiệp vào cơ thể người (tiêm filler, botox; nâng mũi; nâng ngực…). Ba 3 phòng khám tư nhân (nha khoa, chăm sóc sức khỏe) hoạt động mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chuyển cơ quan chức năng xử phạt theo thẩm quyền với số tiền 590 triệu đồng.

Phòng khám nha khoa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép. Ảnh: Công an

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phát hiện 13 cơ sở khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, xử phạt số tiền hơn 596 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ, các địa điểm phòng khám tư nhân, các bác sỹ có chuyên môn và kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực.

Việc thăm khám, thực hiện các thủ thuật xâm lấn y tế phải được tiến hành tại cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép, dưới sự theo dõi của bác sĩ có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, trong môi trường điều kiện đảm bảo và trang bị đủ các thiết bị y tế.