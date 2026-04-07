Loạt cán bộ vướng lao lý vì để cấp dưới tham ô tài sản

Ngày 7/4, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thùy Trang (SN 1982, nguyên kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) 16 năm tù và Lê Hoàng Nhân (SN 1993, trưởng cửa hàng xăng dầu) 7 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Tòa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thành Tấn (SN 1968, nguyên quyền Trưởng Ban) 3 năm tù; Hồ Vũ Bảo (SN 1982, nguyên Trưởng Ban) 1 năm tù và Huỳnh Thị Lan (SN 1968, nguyên Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Võ Thị Thùy Trang (hàng đầu) cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2023, Trang là kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, được giao quản lý các nguồn tài chính, tài sản của đơn vị. Bị cáo đã lợi dụng việc kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán chưa chặt chẽ của lãnh đạo ban qua từng giai đoạn, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Trang đã lập khống 173 bộ chứng từ, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều đơn vị kinh doanh để hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Lê Hoàng Nhân, với vai trò là trưởng cửa hàng xăng dầu, đã giúp sức bằng cách cung cấp hóa đơn nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền liên quan hơn 1,1 tỷ đồng .

Các bị cáo Bảo, Tấn và Lan là lãnh đạo đơn vị qua các giai đoạn, đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản công, buông lỏng quản lý tài chính, kế toán, không kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính và thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng chữ ký số (USB Token), để cấp dưới lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.