Cựu GĐ Sở Tài chính TP.HCM trốn truy nã, liên hệ luật sư qua email

Luật sư của bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) cho biết thân chủ của mình đang phải điều trị bệnh và đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ thâu tóm trái phép khu "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4 (cũ) TP.HCM, gây thất thoát của Nhà nước hơn 542 tỷ đồng , bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) được xác định là người có vai trò quan trọng trong quá trình "chuyển đổi" đất công thành đất tư.

Cựu Giám đốc Sở Tài chính hiện bỏ trốn có lệnh truy nã.

Theo thông báo của HĐXX, bị cáo Lan đang bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã. Mặc dù TAND TP.HCM đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa nhưng đến nay bị cáo Lan vẫn chưa ra trình diện nên HĐXX quyết định xét xử vắng mặt.

Theo HĐXX, bị cáo Đào Thị Lan Hương không ra trình diện thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa của mình.

HĐXX cũng cho biết luật sư Trương Thị Minh Thơ (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho bị cáo Đào Thị Hương Lan. Luật sư Thơ cho biết thông qua email, bị cáo Lan cho biết bị cáo bệnh nặng, hồ sơ bệnh án có gửi kèm về cho luật sư. Cũng theo luật sư Trương Thị Minh Thơ, bị cáo Đào Thị Hương Lan có tác động gia đình nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ cho biết: "Toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà Hương Lan, cũng như các tài liệu liên quan bị cáo Lan gửi về qua email, tôi đều chuyển cho cơ quan chức năng".

Hiện, HĐXX xét xử vắng mặt bị cáo Đào Thị Hương Lan về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định do có mối quan hệ cá nhân từ trước với bị cáo Lan, các bị cáo Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa đã gặp gỡ, tác động để nhờ bị cáo Lan sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn giao cho Công ty Phú Việt Tín. Bị cáo Đặng Phước Dừa đưa tiền nhưng bị cáo Lan không nhận nên bị cáo Dừa hứa để cho bị cáo Lan 1 căn hộ sau khi thực hiện dự án.

Khi giữ chức Giám đố Sở Tài chính, Đào Thị Hương Lan đã thực hiện hành vi: Tiếp nhận 2 Văn bản số 92/HĐTVCSĐNKHĐT, số 704/CSBR-TCHC ngày 30/12/2009 của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa và bút phê giao cho Phòng Quản lý công sản thực hiện; ký Văn bản số 92/STCBCĐ09-CS ngày 05/01/2010 của Ban Chỉ đạo 09 TP Hồ Chí Minh đề xuất để lãnh đạo ký Văn bản số 221/UBND-TM ngày 18/01/2010 của UBND TP.HCM giao Sở TN&MT lập thủ tục thu hồi và giao toàn bộ Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín.

Mặc dù CQĐT đã triệu tập, Đào Thị Hương Lan đã xuất cảnh ra nước ngoài, không lấy được lời khai, nhưng căn cứ tài liệu thu thập được cùng lời khai của các bị can và các cá nhân liên quan cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác, có đủ căn cứ xác định Đào Thị Hương Lan đã vì động cơ vụ lợi, thực hiện hành vi đề xuất thu hồi và giao toàn bộ Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý tài sản công dẫn đến việc chuyển nhượng khu đất, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Với các hành vi trên, cựu Giám đốc sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài bị cáo Đào Thị Hương Lan, quá trình chuyển nhượng trái quy định khu đất thuộc sở hữu Nhà nước sang tư nhân tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM), gây thất thoát cho Nhà nước số tiền 542 tỷ đồng , 21 bị cáo còn lại trong vụ án bị truy tố và đưa ra xét xử về 5 tội danh: "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".