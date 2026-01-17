Loạt ảnh bán khỏa thân của Jennie bị chỉ trích dữ dội

Jennie vừa tung ra cuốn sách với nhiều ảnh bán khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót, bikini gợi cảm. Loạt hình đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, Sports Khan đưa tin Jennie (BlackPink) tổ chức triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên mang tên Jennie Photo Exhibition ‘J2nni5’ tại Youthquake (quận Jongno, Seoul) và phát hành cuốn sách ảnh dày 692 trang, gồm hơn 50 concept khác nhau. Tuy nhiên, cuốn sách ảnh gây xôn xao vì trong đó có nhiều ảnh Jennie bán khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót, bikini, trang phục gợi cảm hoặc chất liệu ren xuyên thấu.

Trên diễn đàn Theqoo của Hàn Quốc, cộng đồng mạng đang tranh cãi về loạt hình của Jennie. “Tại sao lại hở hang đến như vậy”, “Vậy chắc đó là lý do cuốn sách ảnh lại đắt tiền đến vậy”, “Ảnh này hơi hở hang và có khá nhiều trang tương tự như vậy. Do đó phản ứng ban đầu của công chúng là điều dễ hiểu phải không. Và điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì phong cách của Jennie từ trước đến nay luôn hướng đến những hình ảnh gợi cảm”, “Tôi thực sự hy vọng thần tượng của mình sẽ không bao giờ làm điều như vậy”.

Loạt ảnh gây xôn xao của Jennie. Ảnh: X.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực nữ ca sĩ và cho rằng đây là sản phẩm giới hạn số lượng, chỉ bán cho 3.000 người hâm mộ nên không đáng tranh cãi.

Một số hình ảnh trong cuốn sách được trưng bày trong triển lãm mang tên Jennie Photo Exhibition ‘J2nni5’. Chúng được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hàn Quốc gồm Hong Jang Hyun, Shin Seon Hye và Mok Jeong Wook. Các bức ảnh mang đến góc nhìn gần gũi và chân thực hơn về nữ nghệ sĩ.

Điểm đặc biệt của dự án lần này là Jennie trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình thực hiện, từ xuất bản sách ảnh đến lên ý tưởng và tổ chức không gian triển lãm. Sự kiện được tổ chức trùng với dịp sinh nhật của thành viên BlackPink.