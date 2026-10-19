Loại thực phẩm được ví như 'lá chắn' trước một số độc tố

Dầu dừa được xem là thực phẩm có thể hỗ trợ quá trình cơ thể xử lý và loại bỏ một số độc tố. Ảnh: Magnific.

Từ tác động lên vi khuẩn, nấm đến khả năng chống oxy hóa, dầu dừa được cho là có nhiều cơ chế hỗ trợ cơ thể chống lại tác nhân gây hại.

Cơ thể mỗi ngày phải tiếp xúc với nhiều tác nhân từ môi trường, thực phẩm và nguồn nước. Tuy nhiên, cơ thể khỏe mạnh vốn có các cơ chế tự nhiên để chuyển hóa, trung hòa và đào thải nhiều chất không mong muốn, với sự tham gia của gan, thận, phổi và hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, một số thành phần trong thực phẩm cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ các cơ chế bảo vệ này.

Trong cuốn Lợi ích sức khỏe từ dừa, tác giả Bruce Fife đưa ra 4 lý do cho rằng dầu dừa có thể hỗ trợ quá trình cơ thể xử lý và loại bỏ một số độc tố.

Có khả năng tác động lên một số vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng

Dầu dừa chứa các axit béo chuỗi trung bình (MCFA), trong đó có axit lauric. Một số MCFA và monoglyceride tạo thành từ chúng, như monolaurin, đã được nghiên cứu về khả năng ức chế một số vi sinh vật.

Theo Bruce Fife, việc tác động lên vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây bệnh có thể giúp giảm một phần các chất do chúng tạo ra. Một số MCFA và các monoglyceride được tạo thành từ chúng, đặc biệt là monolaurin, đã được nghiên cứu về khả năng ức chế hoặc phá hủy màng của một số loại vi sinh vật. Theo cuốn sách, những vi sinh vật này không chỉ có thể gây nhiễm trùng, viêm mà còn có khả năng tạo ra các chất có hại cho cơ thể.

Từ đó, tác giả cho rằng dầu dừa có thể hỗ trợ giảm một phần gánh nặng do các sản phẩm của vi sinh vật gây ra.

Có khả năng chống lại stress oxy hóa

Lý do thứ hai được Bruce Fife đề cập là đặc tính tương đối ổn định của dầu dừa. Theo tác giả, quá trình tiếp xúc với một số chất độc hại có thể làm gia tăng các gốc tự do và gây stress oxy hóa. Đây là trạng thái xảy ra khi lượng chất oxy hóa vượt quá khả năng kiểm soát của hệ thống chống oxy hóa trong cơ thể.

Bruce Fife cho rằng dầu dừa có thể góp phần hạn chế một số tác động bất lợi liên quan đến quá trình oxy hóa.

Tuy nhiên, cần thận trọng với cách gọi dầu dừa là chất chống oxy hóa mạnh. Dầu dừa chủ yếu cung cấp chất béo, đặc biệt là các axit béo bão hòa và MCFA, khả năng chống oxy hóa của dầu dừa không đồng nghĩa với việc nó có thể trực tiếp "quét sạch" độc tố trong cơ thể.

Cung cấp nguồn năng lượng nhanh, có thể hỗ trợ chuyển hóa

Dầu dừa chứa tỷ lệ đáng kể axit béo chuỗi trung bình. Không giống nhiều loại chất béo chuỗi dài, MCFA được hấp thu và chuyển hóa tương đối nhanh, trong đó một phần được đưa đến gan để sử dụng và tạo thể ceton.

Bruce Fife cho rằng việc cung cấp nguồn năng lượng này có thể hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Theo lập luận trong sách, khi quá trình chuyển hóa và sử dụng năng lượng hoạt động hiệu quả, các chức năng tự nhiên liên quan đến phục hồi và đáp ứng miễn dịch cũng có thể được cải thiện.

Một số nghiên cứu trên động vật được tác giả dẫn lại cho thấy MCT có thể ảnh hưởng đến phản ứng viêm và miễn dịch trong những tình huống cơ thể tiếp xúc với độc tố. Tuy nhiên, đây chủ yếu là bằng chứng thực nghiệm. Không nên suy diễn rằng ăn dầu dừa sẽ trực tiếp "tăng tốc thải độc" ở người.

Gan và thận mới là những cơ quan đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển hóa, xử lý và đào thải nhiều chất khỏi cơ thể. Việc duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, ăn uống cân bằng và uống đủ nước phù hợp với nhu cầu mới là những yếu tố có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe của các cơ quan này.

Làm giảm tác động của độc tố

Đây là nhóm bằng chứng được Bruce Fife đề cập khá nhiều trong chương "Thải độc". Cuốn sách dẫn lại một số nghiên cứu trên động vật, trong đó dầu dừa hoặc các thành phần MCT được cho là có tác dụng bảo vệ trước một số chất gây độc hoặc gây tổn thương tế bào.

Chẳng hạn, nghiên cứu trên chuột được Bruce Fife dẫn lại cho thấy chế độ ăn chứa dầu dừa có thể làm giảm một số tác động bất lợi khi động vật tiếp xúc với nội độc tố của E. coli. Trong một thí nghiệm khác, nhóm chuột được ăn MCT có biểu hiện nhẹ hơn sau khi tiếp xúc với nội độc tố so với nhóm sử dụng một loại dầu thực vật khác.

Tác giả cũng dẫn các nghiên cứu trên động vật liên quan đến aflatoxin, azoxymethane, benzpyrene, N-nitrosomethylurea và một số hóa chất gây đột biến. Một số kết quả cho thấy dầu dừa hoặc MCT có thể làm giảm tổn thương hoặc hạn chế sự phát triển của khối u trong mô hình thực nghiệm.