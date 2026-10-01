Một loại thực phẩm giúp nhanh no, hạn chế nạp quá nhiều calo

Dầu dừa được nhiều người quan tâm trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng nhờ khả năng tạo cảm giác no. Tuy nhiên, đây vẫn là thực phẩm giàu năng lượng và cần dùng với lượng phù hợp.

Dầu dừa giúp nhanh no, hạn chế nạp calo và giúp người thừa cân giảm cân. Ảnh: Pexels.

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng đáng kể đối với người thừa cân hoặc béo phì. Béo phì được định nghĩa là người thừa cân từ 20% trở lên. Gần 70% số ca mắc bệnh tim có liên quan đến béo phì. Nguy cơ tử vong do bệnh tim tăng tỷ lệ thuận với cân nặng. Ngay cả việc tăng cân vừa phải (4-9 kg đối với người có chiều cao trung bình) cũng làm tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt với người trong độ tuổi 30-64.

Cân nặng có ảnh hưởng trực tiếp đến một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Người béo phì có tỷ lệ mắc huyết áp cao cao gấp đôi so với người có cân nặng khỏe mạnh. Béo phì thường đi kèm mức mỡ máu cao hơn và mức HDL thấp hơn. Tăng thêm 5-8 kg đồng nghĩa với việc tăng gấp đôi nguy cơ mắc tiểu đường típ 2. Kháng insulin và mức insulin cao, các tình trạng đi kèm bệnh tiểu đường, tệ hơn khi cân nặng tăng. Trên 80% bệnh nhân bị bệnh tiểu đường bị thừa cân hoặc béo phì.

Các khuyến nghị nhằm giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim và béo phì thường bao gồm việc hạn chế tiêu thụ chất béo. Đối với nhiều chất béo thì đây có lẽ là một ý tưởng hay. Một gram chất béo cung cấp lượng calo nhiều hơn gấp đôi so với lượng carbohydrate hoặc protein tương đương. Với cùng một lượng calo, ta có thể ăn gấp đôi lượng thực phẩm giàu protein và carbohydrate so với thực phẩm giàu chất béo. Do các chế độ ăn thường hạn chế lượng thức ăn nạp vào nên cảm giác đói trở nên phổ biến. Ăn thực phẩm cung cấp nhiều chất béo sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn và giúp việc ăn kiêng dễ dàng hơn một chút. Lý do là nếu bạn giảm bớt chất béo trong bữa ăn, bạn có thể ăn nhiều thức ăn ít calo hơn để no. Nếu không cảm thấy đói, bạn sẽ không có xu hướng ăn quá nhiều hay ăn vặt giữa bữa.

Dầu dừa ở đâu trong bức tranh này? Như bạn đã biết từ Chương 3, dầu dừa được biết đến là chất béo ít calo, có thể giúp người thừa cân giảm cân. Mặc dù dầu dừa có ít calo hơn các loại chất béo khác một chút, nó vẫn sẽ có nhiều calo hơn carbohydrate và protein. Điều khiến dầu dừa hữu ích trong việc hỗ trợ giảm cân là nó giúp tạo cảm giác no tốt hơn cả carbohydrate lẫn protein. Khi thêm dầu dừa vào đồ ăn, bạn nhanh thấy no và no lâu hơn giữa các bữa ăn. Kết quả là bạn sẽ ăn ít thức ăn hơn trong ngày và nạp vào ít calo hơn. Dầu dừa cũng có tác động kích thích quá trình trao đổi chất, làm tăng tốc độ đốt cháy calo. Chính vì tác dụng kích thích này nên chỉ cần thêm dầu dừa vào bữa ăn sẽ làm giảm calo hiệu quả. Miễn là bạn không ăn quá nhiều, dầu dừa sẽ kích thích quá trình trao đổi chất, giúp nhanh no và giúp bạn giảm cân. Khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý, dầu dừa có thể là công cụ hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Do dầu dừa thúc đẩy giảm cân, nó cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tim.