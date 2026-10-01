Muốn nhớ nhiều thứ cùng lúc, hãy thử cách này

Không cần học thuộc lòng máy móc, bạn có thể biến những điều cần nhớ thành một câu vần, câu hát hoặc cụm chữ cái dễ liên tưởng.

Một câu nói càng ngớ ngẩn đôi khi càng dễ nhớ. Ảnh: Unsplash.

Cách dễ nhất và phổ biến nhất để ghi nhớ là nghĩ ra một câu cửa miệng liên quan đến tất cả các yếu tố mà bạn đang cố gắng ghi nhớ.

Ở trường y, tôi đã ghi nhớ tên của 12 dây thần kinh sọ bằng một câu thơ: “On Old Olympic’s Towering Tops A Finn And German Vied At Hops”. Việc ghi nhớ chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong câu tương ứng với 12 dây thần kinh sọ: olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory và hypoglossal (khứu giác, thị giác, vận nhãn chung, ròng rọc, tam thoa, vận nhãn ngoài, mặt, tiền đình-ốc tai, thiệt hầu, lang thang, phụ và hạ thiệt).

Bằng cách sử dụng kỹ thuật gieo vần như thế này, được gọi là một cụm từ viết tắt, chữ cái đầu tiên của một từ trong câu thơ đại diện cho một từ không liên quan mà bạn đang cố gắng nhớ. Cụm từ viết tắt không nhất thiết phải là một câu thơ, câu hát ê a hoặc đại loại vậy, mà có thể bao gồm một tập hợp chữ cái ngắn tương đối dễ hiểu.

Chẳng hạn, ROY G BIV là viết tắt của bảy màu của cầu vồng (red, orange, yellow, green, blue, indigo và violet - đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím). Tuy nhiên, những cụm từ viết tắt hiệu quả nhất là những cụm từ có vần. Nguyên nhân là vì khi chúng ta hát hoặc gieo vần cho thông tin, não chúng ta sẽ học nhanh hơn.

Tôi đoán (không ai biết chắc chắn) rằng thêm một số vùng não nữa sẽ được huy động khi chúng ta hát hoặc gieo vần. Kết quả là các phương pháp đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp, quảng cáo hoặc giáo dục luôn sử dụng một cụm từ viết tắt sáng tạo để truyền đạt thông tin - chỉ cần viết ra những thông tin hoặc cái tên mà bạn đang cố gắng ghi nhớ và sử dụng các chữ cái đầu tiên của mỗi từ để tạo ra một câu ngớ ngẩn.

Ví dụ, hãy xem xét các hành tinh: “My Very Eager Mother Just Sent Us Nuts” là viết tắt của Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus và Neptune (Sao Thủy, Sao Kim, Trái Trí nhớ trong thực tiễn hoạt động 133 đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương).

Hãy thử nghĩ ra các cụm từ viết tắt của riêng bạn. Nếu không có phương pháp ghi nhớ nào khác, việc sử dụng kỹ thuật gieo vần và liên kết các chữ cái đầu tiên của từ hoặc danh sách thành một câu cửa miệng sẽ mang lại cho bạn một trí nhớ vượt trội hơn nhiều so với đa số những người mà bạn có thể gặp.

Tất cả những công cụ hỗ trợ trí nhớ này đều có hiệu quả vì chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và củng cố các mạch thần kinh. Và mỗi lần kích hoạt các mạch này bằng cách sử dụng một hoặc nhiều công cụ hỗ trợ trí nhớ trong số này, chúng ta sẽ củng cố hơn nữa những gì mình đã học.

Hơn nữa, các mạch này không tồn tại biệt lập mà được liên kết với các khía cạnh khác của từ cụ thể. Ví dụ, nếu nghĩ về từ “mèo”, bạn sẽ kích hoạt các mạch liên quan đến những cảm xúc mà bạn có về mèo, từ dị ứng, vở nhạc kịch Broadway cho đến một loạt trải nghiệm cá nhân liên quan đến mèo. Các nhà tâm lý học gọi sự cấu thành này là “sự thống nhất của kiến thức” (unity of knowledge).

Thuật ngữ đó (sự thống nhất của kiến thức) có làm bạn nhớ đến điều gì từ những thảo luận của chúng tôi ở Chương II về niềm tin về trí nhớ của người xưa không? Nó làm tôi nhớ đến câu nói của Giulio Camillo: “Thông qua học thuyết loci và hình ảnh, chúng ta có thể ghi nhớ và làm chủ mọi khái niệm của con người và vạn vật trên toàn thế giới”.

Cho dù bạn có gọi nó là gì đi nữa, sự thống nhất của kiến thức đóng vai trò như một thước đo quan trọng về năng lực tinh thần để kích hoạt các mạch trí nhớ rộng khắp và kết nối với nhau. Đây là cơ sở cho các bản đồ tư duy mà chúng tôi đã thảo luận trước đó như một công cụ hỗ trợ cho việc truy xuất những ký ức tạm thời không thể tiếp cận được.

Bạn có thể coi các mối liên kết trong bản đồ tư duy như các nút trong não chịu trách nhiệm cho những liên tưởng khác nhau của một từ, như trong ví dụ “mèo” ở trên.