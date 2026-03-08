Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loại thịt được xem là 'vua' bổ gan, dưỡng thận

  • Chủ nhật, 8/3/2026 16:00 (GMT+7)
Thịt gà ác có tác dụng tăng cường đề kháng, bổ gan thận, đặc biệt hữu ích cho người thường xuyên thức khuya, làm việc về mắt nhiều và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Gà xương đen, hay còn gọi là gà ác, là giống gà đặc biệt có lông, da, thịt và xương đều màu đen, được xem là loại gà thuốc quý, có tác dụng bồi bổ gan, thận, điều huyết và chữa bệnh.

Tại sao gà ác lại được gọi là "vua bổ gan"?

Theo Tencent, đừng đánh giá thấp giống gà màu sẫm này. Cuốn sách y học cổ Bản thảo dược học có ghi rằng gà ác "hấp thụ tinh hoa của nước và gỗ". Do đó, nó có lợi cho gan, thận và bổ sung các chất bị thiếu. Nói một cách đơn giản, gà ác không chỉ bổ huyết gan mà còn bổ âm thận.

Nhiều loại thuốc trên thị trường sử dụng thịt gà ác làm thành phần chính, điều này cho thấy lợi ích của nó. Hơn nữa, thịt gà ác có tính ôn hòa, không nóng cũng không lạnh, không giống một số loại thuốc bổ có thể gây nóng trong người nếu dùng quá nhiều.

Nó có tác dụng bổ sung khí huyết, giảm nhiệt trong người, đặc biệt thích hợp cho những người hiện đại thường xuyên thức khuya, làm việc về mắt nhiều và luôn cảm thấy mệt mỏi.

Đặc biệt, vào mùa xuân, với nhiệt độ thất thường, con người dễ bị ốm nhất. Theo mùa, chúng ta có thể nấu canh gà ác để bổ sung máu và năng lượng đã mất trong mùa đông. Với lượng máu gan dồi dào, dương khí sẽ được lưu thông thuận lợi.

Gà ác là món ăn rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Ảnh: Yijia.

Cách chế biến gà ác

Nên chế biến gà ác như thế nào để tối đa hóa lợi ích bổ gan, tốt cho sức khỏe? Dưới đây là 3 món với gà ác, rất phù hợp cho mùa xuân.

Súp đông trùng hạ thảo và gà ác

Thành phần: Đông trùng hạ thảo, thịt gà ác, nấm, táo đỏ.

Cách thực hiện:

  • Cho gà ác vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng. Khi đun sôi và xuất hiện bọt thì vớt gà ra, rửa lại cho sạch.
  • Cho gà vào nồi cơm điện hoặc nồi hầm, thêm tất cả nguyên liệu, đổ 2 bát nước, bật chế độ nấu nhanh khoảng 30 phút.
  • Thêm một chút muối, khuấy đều. Múc ra bát và thưởng thức khi còn nóng.

Gà ác hấp

Thành phần: Thịt gà ác, gừng thái lát, táo đỏ, nhãn khô, rễ hoàng kỳ, đảng sâm, kỷ tử.

Cách thực hiện:

  • Gà ác trụng sơ qua nước sôi, vớt ra rồi xếp đều vào bát lớn hoặc tô chịu nhiệt.
  • Sau đó đặt lên trên các nguyên liệu đã chuẩn bị, trừ kỷ tử.
  • Cho bát gà vào nồi áp suất, rắc lượng muối vừa đủ, thêm một bát nước nhỏ.
  • Đậy nắp và hấp khoảng 20 phút.
  • Sau khi xả hơi, mở nắp và rắc thêm kỷ tử là có thể dùng được.

Món ăn này thường được dùng để bồi bổ sức khỏe và tăng cường khí huyết.

Súp gà ác hầm thuốc bắc

Nguyên liệu: Thịt gà ác không xương, nhân sâm Hàn Quốc, rễ đương quy, rễ hoàng kỳ, nhãn khô, táo đỏ, một ít rau má, rễ cây hoàng cầm, một ít kỷ tử.

Cách thực hiện:

  • Cho gà ác vào nồi nước lạnh, thêm lát gừng và hành khô, trụng sơ rồi vớt ra để riêng.
  • Rửa sạch tất cả nguyên liệu (trừ kỷ tử), cho vào nồi rồi thêm lượng nước sạch vừa đủ.
  • Chọn chế độ hầm canh và nấu khoảng 1,5 giờ.
  • Rắc thêm kỷ tử, cho muối nêm nếm là có thể dùng.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Qua 400 trang sách, bác sĩ Robert H.Lustig đã chỉ ra nguy cơ các bệnh con người có thể mắc phải trong bối cảnh thực ăn nhanh, đồ đóng hộp lên ngôi. Trong đó, Lustig nhấn mạnh rằng, thực phẩm tiện lợi được sản xuất hàng loạt chính là sát thủ âm thầm. Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

