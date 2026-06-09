Loại rau bình dân ở chợ Việt, được ví như 'kho dinh dưỡng tự nhiên'

Rau muống không chỉ là món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp để bổ sung vào thực đơn mùa hè.

Khi thời tiết bắt đầu chuyển sang nóng bức, nhiều người thường gặp tình trạng mệt mỏi, chán ăn, cơ thể nặng nề hoặc mất nước do đổ nhiều mồ hôi. Đây cũng là lúc các loại rau xanh theo mùa được khuyến khích bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhằm cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết.

Trong số đó, rau muống là loại rau phổ biến, dễ tìm và có giá thành rẻ nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

Rau muống không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có hương vị thơm ngon, độc đáo. Ảnh: Shutterstock.

Giúp thanh nhiệt, giảm cảm giác nóng trong

Theo Tencent News, mùa hè là thời điểm cơ thể dễ bị nóng trong, biểu hiện qua đau họng, nhiệt miệng, nổi mụn hoặc nước tiểu màu vàng sẫm.

Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, rau muống có tính mát, tác động đến kinh vị và kinh đại tràng. Khi ăn vào, loại rau này giúp cơ thể đào thải nhiệt dư thừa thông qua đường tiểu tiện và đại tiện. Nếu ai đó trong gia đình bị cảm lạnh, sốt hoặc đau họng, hãy xào một đĩa rau muống với tỏi. Sau khi ăn, cơ thể ra mồ hôi, cảm giác nóng bức cũng giảm đi đáng kể.

Được ví như loại rau chống viêm tự nhiên

Rau muống chứa hàm lượng chất diệp lục khá cao. Đây được xem là "chất chống viêm tự nhiên" vì có thể hỗ trợ làm dịu các vấn đề như viêm lợi, nhiệt miệng hoặc ngứa da.

Ngoài ra, loại rau này còn chứa lượng vitamin C tương đối dồi dào, góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ lợi thấp, giảm cảm giác nặng nề trong cơ thể

Những người có tình trạng thấp khí, nhiều độ ẩm trong cơ thể thường cảm thấy bụng đầy hơi, chân tay phù nề, phân dính hoặc lưỡi có lớp rêu dày, nhờn.

Rau muống được xem là loại rau có tác dụng lợi thấp khá tốt, giúp hỗ trợ nhu động ruột và lợi tiểu. Vào mùa hè, lượng mưa tăng lên, độ ẩm không khí tăng cao, cơ thể dễ giữ nước hơn. Việc ăn rau muống vài lần mỗi tuần có thể giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

Tăng cường miễn dịch

Khả năng miễn dịch không đến từ các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền mà được xây dựng từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Rau muống chứa nhiều dưỡng chất như beta-carotene, vitamin B2, vitamin C, canxi, kali, sắt. Sự kết hợp của các vi chất này giúp hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và hệ miễn dịch.

Đối với người trung niên và cao tuổi, khi chức năng miễn dịch có xu hướng suy giảm theo tuổi tác, việc bổ sung rau xanh thường xuyên trong khẩu phần ăn là điều cần thiết. Rau muống là lựa chọn vừa dễ tìm, giá thành hợp lý lại giàu dinh dưỡng, giúp đa dạng hóa bữa ăn và cung cấp thêm vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

Giàu kali, phù hợp cho những ngày nắng nóng

Mùa hè là thời điểm cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải qua mồ hôi. Kali là một trong những khoáng chất bị hao hụt nhiều nhất trong quá trình này.

Kali tham gia điều hòa hoạt động của cơ bắp, thần kinh và giúp duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Khi thiếu kali, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút hoặc giảm khả năng tập trung.

Rau muống được đánh giá là loại rau có hàm lượng kali tương đối cao. Vì vậy, bổ sung rau muống vào thực đơn mùa hè có thể giúp cơ thể được cung cấp thêm nguồn khoáng chất cần thiết.

Bổ sung canxi cho sức khỏe xương khớp

Không chỉ giàu vitamin và khoáng chất, rau muống còn chứa lượng canxi đáng kể. Đây là dưỡng chất quan trọng đối với người trung niên và cao tuổi, nhóm người có nguy cơ loãng xương và suy giảm mật độ xương theo tuổi tác. 100 g rau muống có thể cung cấp khoảng 100 mg canxi. Dù khả năng hấp thu không cao bằng sữa và các chế phẩm từ sữa, rau muống vẫn là nguồn bổ sung canxi giá rẻ, dễ tiếp cận và phù hợp để đưa vào thực đơn hàng ngày.

Rau muống xào tỏi là món ăn phổ biến trong bữa ăn hàng ngày trong nhiều gia đình Việt. Ảnh: Shutterstock.

Rau muống chế biến đơn giản nhưng hấp dẫn

Rau muống có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như luộc, xào tỏi, xào chao, nấu canh hoặc ăn kèm lẩu. Trong đó, rau muống xào tỏi là món ăn được nhiều gia đình yêu thích bởi cách làm đơn giản nhưng vẫn giữ được độ giòn và hương vị đặc trưng.

Nguyên liệu: 1 bó rau muống, 4-5 tép tỏi, muối, dầu ăn, một ít dầu hào hoặc hạt nêm.

Cách làm: Rau muống nhặt bỏ lá già, rửa sạch rồi cắt khúc. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Làm nóng chảo, cho dầu ăn, phi thơm một nửa lượng tỏi. Cho rau muống vào xào trên lửa lớn. Khi rau vừa mềm, nêm muối và một ít dầu hào. Cho phần tỏi còn lại vào đảo nhanh rồi tắt bếp.

Toàn bộ quá trình chỉ nên diễn ra trong khoảng hai phút để rau giữ được độ xanh và giòn.

Những lưu ý khi ăn rau muống

Dù rau muống là thực phẩm giàu dinh dưỡng, không phải ai cũng phù hợp ăn loại rau này.

Người có tỳ vị hư hàn nên ăn vừa phải

Rau muống có tính mát. Những người thường xuyên tiêu chảy, đau bụng khi ăn đồ lạnh hoặc hệ tiêu hóa yếu không nên ăn quá nhiều. Khi chế biến có thể thêm gừng hoặc nhiều tỏi để giảm bớt tính hàn.

Người bị sỏi thận cần chú ý

Rau muống chứa oxalat. Chất này có thể kết hợp với canxi tạo thành sỏi oxalat canxi ở những người có nguy cơ cao. Để giảm lượng oxalat, nên chần rau qua nước sôi khoảng 30 giây trước khi chế biến.

Cần chọn rau có nguồn gốc rõ ràng

Ngoài ra, cần lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, được trồng trong điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rau nên được ngâm rửa kỹ trước khi sử dụng nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc tồn dư hóa chất.