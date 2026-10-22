Loại quả nhiệt đới quen thuộc, ít đường bột mà giàu chất xơ

Không chỉ cung cấp chất béo, cùi dừa còn giàu chất xơ, giúp bổ sung dinh dưỡng và đa dạng hóa chế độ ăn hàng ngày.

Cùi dừa không chỉ có vị béo thơm mà còn chứa lượng chất xơ đáng kể. Đây là nguyên liệu dễ kết hợp vào nhiều món ăn hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Tương tự như dầu, cùi dừa rõ ràng là một loại thực phẩm chức năng. Nó đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe ngoài giá trị dinh dưỡng. Cùi của dừa già chứa tất cả lợi ích dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe như dầu dừa đã được đề cập ở các chương trước. Nó cải thiện tiêu hóa và tình trạng dinh dưỡng, bảo vệ cơ thể khỏi ung thư và bệnh tim, giúp giảm cân, diệt vi sinh vật gây bệnh và ký sinh trùng cùng tất cả các lợi ích khác của dầu dừa. Lý do là cùi dừa chứa lượng lớn dầu. 34% trọng lượng của cùi dừa là dầu. Đây là một tỷ lệ lớn, do đó, có thể dễ dàng chiết xuất dầu từ cùi dừa.

47% trọng lượng của cùi dừa là nước. Khi cùi dừa được làm khô, lượng nước giảm xuống còn khoảng 3%. Khi loại bỏ nước, tỷ lệ chất béo tăng. Cùi dừa khô chứa 64% chất béo. Cả cùi tươi lẫn cùi khô đều cung cấp dầu cho cơ thể.

Ngoài nước, hai thành phần chính còn lại của dừa là chất béo và chất xơ. Chất xơ quan trọng vì nó đem lại các lợi ích sức khỏe khác với dầu dừa.

Có hai loại carbohydrate trong thức ăn: tiêu hóa được và không tiêu hóa được. Carbohydrate tiêu hóa được cung cấp calo, gồm có tinh bột và đường. Carbohydrate không tiêu hóa được đơn giản chỉ là chất xơ, vì không bị phân hủy hoặc tiêu hóa ở người nên nó không cung cấp calo.

Dừa chứa rất ít carbohydrate tiêu hóa được nên nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người đang tìm kiếm thực phẩm ít carbohydrate. Một cốc cùi dừa tươi bào nhỏ (80 g) chỉ chứa 3 g carbohydrate tiêu hóa được và 9 g chất xơ. Cùi dừa khô có hàm lượng carbohydrate tiêu hóa được cao hơn một chút, 1 cốc cùi dừa khô bào nhỏ chứa 7 g carbohydrate tiêu hóa được và 12g chất xơ. Dừa là một cách tăng lượng thức ăn và cải thiện hương vị mà không thêm quá nhiều calo từ carbohydrate.

Dừa tươi chứa 15% carbohydrate, 4% tiêu hóa được và 11% không tiêu hóa được. Trọng lượng còn lại (85%) chủ yếu là nước, chất béo và đạm. Dừa chứa nhiều carbohydrate không tiêu hóa được (chất xơ) hơn carbohydrate tiêu hóa được, vì vậy nó là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Thậm chí nó là một trong những nguồn chất xơ đậm đặc nhất. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 24% carbohydrate trong cám yến mạch là chất xơ. Cám lúa mì chứa 42% chất xơ. Đậu nành chỉ chứa 29% chất xơ. Dừa vượt xa tất cả. Chất xơ ở dừa chiếm đến 71% lượng carbohydrate!

Bên cạnh mùn cưa, cám lúa mì là một trong những nguồn chất xơ cao nhất mà bạn có thể tìm được. Dừa chứa gần gấp đôi lượng chất xơ của cám lúa mì. Nhưng khác với lúa mì, dừa ngon hơn cám lúa mì. Dừa là nguồn chất xơ duy nhất có vị ngon. Nếu bạn muốn thêm chất xơ vào chế độ ăn thì dừa là một lựa chọn tốt.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên nạp 20-35 g chất xơ mỗi ngày. Mức này cao hơn từ 2-3 lần mức tiêu thụ trung bình trong các chế độ ăn phương Tây. Một cốc dừa khô bào chứa 12 g chất xơ. Một miếng nhỏ 5x5 cm dừa tươi chứa 5 g chất xơ. Bổ sung dừa tươi hay dừa khô vào chế độ ăn uống có thể cải thiện đáng kể lượng chất xơ nạp vào hàng ngày.