Loài khỉ chỉ nhỏ bằng ngón tay

Khỉ lùn Marmoset trưởng thành nặng từ 85- 140 gram, với chiều dài chỉ từ 12-16 cm, tương đương với một thanh bơ. Nó được mệnh danh là loài khỉ nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Có hai loài khỉ ngón tay là khỉ lùn Marmoset phương bắc và khỉ lùn Marmoset phương đông. Chúng sống trong lưu vực Amazon, trải dài qua Brazil và các nước lân cận như Ecuador, Colombia, Bolivia và Peru. Chúng ưa thích sinh sống trong thảm thực vật dày đặc, thường là khu rừng gần bờ sông. Ảnh: Shutterstock.

Khỉ Marmoset rất thích giao tiếp và sử dụng nhiều loại tiếng kêu khác nhau để liên lạc xuyên qua khu rừng rậm. Ảnh: Emeraldpark.

Đuôi của khỉ Marmoset dài hơn cơ thể và đóng vai trò thiết yếu giúp chúng giữ thăng bằng khi di chuyển trong rừng rậm. Ảnh: Squarespace.

Do kích thước nhỏ, khỉ Marmoset là con mồi của đại bàng, diều hâu và rắn. Chúng sống theo nhóm gia đình lên đến 9 cá thể và chỉ có một cặp sinh sản. Việc sống theo nhóm giúp chúng dễ dàng phát hiện nguy hiểm hơn. Con cái thường sinh đôi sau thời gian mang thai khoảng 4-5 tháng. Con non được cha và các anh chị lớn chăm sóc và thường xuyên được cõng trên lưng. Ảnh: Science.

Cả hai loài khỉ lùn Marmoset đều được IUCN liệt kê là dễ bị tổn thương trước nguy cơ tuyệt chủng. Quần thể khỉ lùn Marmoset phương Bắc được ước tính đã giảm 30% trong ba thế hệ gần đây do suy thoái môi trường sống. Nguy cơ lớn nhất là phá rừng cho mục đích khai thác mỏ, khai thác dầu và trồng cọ dầu. Ngoài ra, chúng cũng là nạn nhân của hoạt động buôn bán thú cưng bất hợp pháp. Ảnh: Science.

