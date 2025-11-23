Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loài khỉ chỉ nhỏ bằng ngón tay

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Những loài linh trưởng tí hon này là loài khỉ nhỏ nhất thế giới, còn được gọi là khỉ lùn Marmoset.

Khỉ lùn Marmoset có trọng lượng xấp xỉ bao nhiêu?

  • 300-400 gram
  • 85-140 gram
  • 20-50 gram

Khỉ lùn Marmoset trưởng thành nặng từ 85-140 gram, với chiều dài chỉ từ 12-16 cm, tương đương với một thanh bơ. Nó được mệnh danh là loài khỉ nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock.
Loài vật này chủ yếu sống ở khu vực nào?

  • Rừng rậm Trung Phi
  • Lưu vực Amazon ở Nam Mỹ
  • Các đảo ở Đông Nam Á
  • Rừng ôn đới Bắc Mỹ

Có hai loài khỉ ngón tay là khỉ lùn Marmoset phương bắc và khỉ lùn Marmoset phương đông. Chúng sống trong lưu vực Amazon, trải dài qua Brazil và các nước lân cận như Ecuador, Colombia, Bolivia và Peru. Chúng ưa thích sinh sống trong thảm thực vật dày đặc, thường là khu rừng gần bờ sông. Ảnh: Shutterstock.
Đặc điểm nào dưới đây là tập tính giao tiếp của khỉ lùn Marmoset?

  • Im lặng, ít phát ra tiếng kêu
  • Sử dụng sự thay đổi màu sắc lông để cảnh báo
  • Nhiều tiếng kêu khác nhau
  • Dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ và giao tiếp

Khỉ Marmoset rất thích giao tiếp và sử dụng nhiều loại tiếng kêu khác nhau để liên lạc xuyên qua khu rừng rậm. Ảnh: Emeraldpark.
Đuôi của khỉ lùn Marmoset có vai trò chính là gì?

  • Cuốn lấy cành cây khi di chuyển
  • Giữ thăng bằng
  • Làm vũ khí phòng thủ
  • Báo hiệu cho các thành viên khác trong nhóm

Đuôi của khỉ Marmoset dài hơn cơ thể và đóng vai trò thiết yếu giúp chúng giữ thăng bằng khi di chuyển trong rừng rậm. Ảnh: Squarespace.
Trong việc chăm sóc con non, vai trò chính được đảm nhiệm bởi?

  • Chỉ riêng con cái
  • Con đực và anh chị lớn hơn
  • Con đực

Do kích thước nhỏ, khỉ Marmoset là con mồi của đại bàng, diều hâu và rắn. Chúng sống theo nhóm gia đình lên đến 9 cá thể và chỉ có một cặp sinh sản. Việc sống theo nhóm giúp chúng dễ dàng phát hiện nguy hiểm hơn. Con cái thường sinh đôi sau thời gian mang thai khoảng 4-5 tháng. Con non được cha và các anh chị lớn chăm sóc và thường xuyên được cõng trên lưng. Ảnh: Science.

Khỉ lùn Marmoset được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào cấp độ bảo tồn nào?

  • Cực kỳ nguy cấp
  • Sắp nguy cấp
  • Dễ bị tổn thương
  • Ít quan tâm

Cả hai loài khỉ lùn Marmoset đều được IUCN liệt kê là dễ bị tổn thương trước nguy cơ tuyệt chủng. Quần thể khỉ lùn Marmoset phương Bắc được ước tính đã giảm 30% trong ba thế hệ gần đây do suy thoái môi trường sống. Nguy cơ lớn nhất là phá rừng cho mục đích khai thác mỏ, khai thác dầu và trồng cọ dầu. Ngoài ra, chúng cũng là nạn nhân của hoạt động buôn bán thú cưng bất hợp pháp. Ảnh: Science.

