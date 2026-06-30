Loại cá ít xương, giàu DHA nhưng nhiều gia đình thường bỏ qua

Cá basa là thực phẩm quen thuộc với giá thành phải chăng, thịt mềm, ít xương và giàu dưỡng chất như protein, DHA, axit béo có lợi cho sức khỏe, phù hợp với trẻ nhỏ và người già.

Không ít gia đình Việt thường ưu tiên cá hồi, cá thu hay cá ngừ khi muốn bổ sung DHA, trong khi cá basa - loại cá phổ biến và dễ tìm - lại ít được chú ý. Trên thực tế, cá basa vẫn chứa DHA cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác, đồng thời có ưu điểm thịt mềm, ít xương và dễ chế biến, thích hợp để xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn gia đình.

Cá basa cung cấp protein chất lượng cùng một lượng DHA có lợi

Theo Tencent News, cá basa là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp xây dựng và duy trì khối cơ, đồng thời hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phục hồi các mô trong cơ thể. Bên cạnh đó, loại cá này còn chứa các vitamin nhóm B, phốt pho, selen và nhiều khoáng chất cần thiết.

Cá basa có chứa axit béo Omega-3, bao gồm DHA và EPA. Tuy nhiên, hàm lượng DHA của cá basa ở mức thấp đến trung bình, thấp hơn đáng kể so với các loại cá biển nhiều dầu như cá hồi, cá thu hay cá trích. Dù vậy, nếu được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn cân đối, cá basa vẫn góp phần bổ sung Omega-3 cho cơ thể.

DHA là dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển não bộ và thị lực, đặc biệt ở trẻ em. Với người trưởng thành, DHA cũng hỗ trợ duy trì chức năng thần kinh, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Cá basa là thực phẩm quen thuộc với giá thành phải chăng, thịt mềm, ít xương và giàu dưỡng chất. Ảnh: Shutterstock.

Ít xương, thịt mềm, phù hợp với nhiều nhóm người

Theo Baidu Health, một trong những ưu điểm nổi bật của cá basa là phần thịt mềm, ít xương dăm và có vị béo nhẹ, giúp việc chế biến và thưởng thức trở nên dễ dàng hơn.

Đối với trẻ nhỏ, cá basa giúp giảm nguy cơ hóc xương so với nhiều loại cá nước ngọt khác. Người cao tuổi hoặc những người gặp khó khăn khi nhai nuốt cũng dễ ăn hơn nhờ kết cấu thịt mềm.

Ngoài ra, cá basa có thể chế biến thành nhiều món ăn như hấp, kho, nấu canh, chiên áp chảo hoặc nấu cháo. Đây đều là những món phù hợp với khẩu vị của nhiều thành viên trong gia đình.

Cá basa còn cung cấp nhiều vi chất thiết yếu như:

Vitamin B12: hỗ trợ hệ thần kinh và tạo máu

Vitamin D: giúp hấp thụ canxi, tốt cho xương

Selen và phốt pho: tăng cường miễn dịch và sức khỏe xương

Một lợi thế khác là giá thành của cá basa thường thấp hơn nhiều loại cá biển nhập khẩu. Nhờ đó, các gia đình có thể bổ sung cá vào thực đơn thường xuyên mà không phải tốn quá nhiều chi phí.

Ăn cá basa thế nào để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành nên ăn cá khoảng 2-3 bữa mỗi tuần. Cá basa có thể là một trong những lựa chọn trong thực đơn hàng tuần, kết hợp cùng các loại cá biển giàu Omega-3 như cá hồi, cá thu hoặc cá mòi để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Khi chọn mua cá basa, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng quy cách. Thịt cá tươi thường có màu trắng hoặc trắng ngà, đàn hồi tốt và không có mùi lạ.

Để giữ được giá trị dinh dưỡng, nên ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, đồng thời hạn chế chiên ngập dầu nhiều lần vì có thể làm tăng lượng chất béo không có lợi trong món ăn.