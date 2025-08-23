Lộ diện UAV tàng hình khổng lồ của Trung Quốc

Một UAV cỡ lớn, được cho là CH-7 hoặc mẫu mới, xuất hiện trên ảnh vệ tinh và mạng xã hội, hé lộ khoản đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc cho công nghệ máy bay tàng hình.

Máy bay trinh sát tàng hình Rainbow CH-7 được công bố lần đầu năm 2018. Ảnh: Handout.

Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trung Quốc dường như đang thử nghiệm một loại máy bay cánh bay tàng hình mới, được dự đoán có thể là UAV CH-7 hoặc một mẫu thiết kế khác từng xuất hiện trên ảnh vệ tinh ở Tân Cương gần đây, theo SCMP.

Trong bức ảnh chưa được xác thực, chiếc máy bay cỡ lớn được chụp từ phía sau, đang hạ càng đáp và có cánh đuôi chia tách gần chóp cánh.

Thiết kế cánh bay tàng hình, hợp nhất phần thân và cánh, khiến nó có hình dáng dẹt và rộng. Hiện chưa rõ bức ảnh được chụp ở đâu và khi nào; độ phân giải thấp cũng khiến khó nhận diện chi tiết.

Hình dáng của chiếc UAV này có nhiều điểm tương đồng với mẫu trinh sát tàng hình CH-7 Rainbow do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển. Theo kế hoạch, CH-7 dự kiến thực hiện chuyến bay thử đầu tiên trong năm nay.

Tuy nhiên, trang tin quân sự War Zone nhận định chiếc UAV trong ảnh có thể chính là mẫu từng được phát hiện qua ảnh vệ tinh hồi tháng 5 tại căn cứ thử nghiệm Malan, thuộc khu vực Tân Cương, phía tây Trung Quốc.

Khác biệt đáng chú ý là chiếc UAV này có kích thước lớn hơn nhiều so với CH-7, với sải cánh ước tính khoảng 50 m, tương đương máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.

Trong khi đó, CH-7 chỉ có sải cánh 27,3 m. Những thiết kế mới này phản ánh khoản đầu tư đáng kể mà Bắc Kinh đã dành cho các dự án UAV cánh bay trong những năm gần đây, nhằm phục vụ tham vọng hiện đại hóa Quân giải phóng Nhân dân (PLA).

CH-7 lần đầu được công bố năm 2018 và đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa thiết kế. Cuối năm 2024, mẫu UAV này đã hoàn tất thử nghiệm chạy đà trên mặt đất để kiểm tra hệ thống càng đáp và điều khiển.

Theo thông số mới nhất, CH-7 thuộc nhóm UAV “độ cao lớn, thời gian bay dài”, với trọng lượng cất cánh tối đa 8 tấn, tốc độ hành trình Mach 0,5, trần bay 16.000 m và khả năng hoạt động liên tục 16 giờ. Tốc độ này không đủ để CH-7 trở thành “người bạn đồng hành trung thành” cho các tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc.

Thay vào đó, UAV được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ trinh sát bí mật ở những khu vực rủi ro cao, bao gồm phát hiện tầm xa, giám sát tình hình, cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các chiến dịch tấn công.

Để đáp ứng nhiệm vụ này, thiết kế của CH-7 đã được tối ưu hóa khả năng tàng hình, nâng cấp cảm biến và hệ thống điện tử hàng không, đồng thời kéo dài sải cánh nhưng giảm trọng lượng. Khoang vũ khí cũng đã bị loại bỏ.

Theo nhà phát triển, CH-7 còn có thể được triển khai từ tàu sân bay và tàu đổ bộ cỡ lớn của PLA, mở rộng vai trò trong các chiến dịch hải - không quân.