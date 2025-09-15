Lộ diện 'song sát' oanh tạc cơ tàng hình B-21 của Mỹ

Hệ thống máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider thế hệ thứ sáu được kỳ vọng sẽ trở thành là “xương sống” của sức mạnh Không quân Mỹ trong tương lai.

Hai chiếc máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Không quân Hoa Kỳ đỗ tại Căn cứ Không quân Edwards, ngày 11/9. Ảnh: The War Zone.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết sự xuất hiện của chiếc B-21 Raider thứ hai đã tạo động lực lớn cho chương trình thử nghiệm bay.

Ông khẳng định: “Không quân nay có thể đẩy nhanh tiến độ đánh giá các hệ thống nhiệm vụ và khả năng vũ khí, từ đó tăng cường sức răn đe chiến lược và hiệu quả tác chiến như kỳ vọng”.

Cả hai chiếc B-21 đang trong quá trình tinh chỉnh thiết kế được biên chế cho Phi đội bay thử 420 tại Căn cứ Không quân Edwards, đơn vị nòng cốt của Lực lượng thử nghiệm tổng hợp B-21.

Cải tiến cửa hút khí tàng hình

Chiếc máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider thứ hai đã rời nhà máy của Tập đoàn Northrop Grumman ở Palmdale (California) và bay đến Căn cứ Không quân Edwards để tham gia chương trình bay thử nghiệm theo đội hình hôm 12/9.

Chiếc B-21 thứ hai trong quá trình bay thử đến Căn cứ Không quân Edwards, ngày 11/9. Ảnh: Không quân Hoa Kỳ.

Hình ảnh hai chiếc B-21 cùng xuất hiện tại Căn cứ Không quân Edwards và loạt hình ảnh mới do Không quân công bố cho thấy hệ thống cửa sổ của máy bay ném bom tàng hình đã được nâng cấp.

Cửa hút khí tàng hình là bộ phận then chốt của một máy bay tàng hình. Việc tách không khí lớp hỗn loạn (boundary layer) và đưa không khí qua các ống uốn khúc để động cơ không thiếu hơi là trở ngại lớn mà các kỹ sư gặp phải trong quá trình phát triển hai máy bay B-21 Raider.

Theo The War Zone, hệ thống cửa sổ hút khí mới là một trong những chi tiết độc đáo nhất của thiết kế B-21 Raider. Máy bay được thiết kế theo dạng cánh bay để tăng khả năng tàng hình, phần khung vỏ làm từ vật liệu composite hiện đại và phủ lớp ngoài bền chắc, dễ bảo dưỡng hơn so với dòng máy bay ném bom B-2 Spirit.

Phần bụng của chiếc B-21 thứ hai chỉ có một khoang vũ khí chính. Hai cụm cửa ngoài cùng còn lại bị bịt kín bằng ốc vít viền quanh, được thiết kế làm cửa cảm biến tần số vô tuyến (RF).

Góc chụp từ phía dưới của máy bay ném bom B-21 thứ hai, ngày 11/9. Ảnh: Jarod Hamilton.

Không giống chiếc B-21 đầu tiên đã bay lần đầu vào tháng 11/2023, chiếc thứ hai chưa có số hiệu, mã căn cứ hai chữ cái hay huy hiệu đơn vị.

Hai chiếc B-21 đang thử nghiệm giúp Không quân Mỹ thu thập dữ liệu về khả năng né radar, chống chế áp điện tử, liên kết dữ liệu và tích hợp vũ khí.

Tập đoàn sản xuất Northrop Grumman giới thiệu máy bay B-21 được phát triển từ chương trình phát triển máy bay ném bom tầm xa (LRS-B), mang nhiệm vụ kép là răn đe hạt nhân chiến lược và tấn công chính xác bằng vũ khí thông thường.

Trước đó vào cuối tháng 6, Không quân Mỹ đã tuyên bố máy bay ném bom B-21 Raider có khả năng mang bom hạt nhân B61-12, tên lửa hành trình tầm xa AGM-181, các loại vũ khí siêu vượt âm và thiết bị gây nhiễu thế hệ mới.

Không quân Mỹ sẽ mua ít nhất 100 chiếc vào năm 2030

Trong thông cáo báo chí, Không quân Mỹ nhấn mạnh rằng cuộc thử nghiệm B-21 thứ hai không chỉ phục vụ cho các bài kiểm tra bay cơ bản, nó còn cho phép Không quân Mỹ tiến tới giai đoạn tích hợp lắp đặt hệ thống tác chiến và các loại vũ khí quan trọng.

Theo Không quân Mỹ đánh giá, cuộc thử nghiệm là một bước tiến lớn, tạo điều kiện để đội ngũ kỹ thuật viên có thêm kinh nghiệm bảo dưỡng đồng thời nhiều máy bay, kiểm tra độ hiệu quả của các công cụ bảo trì và quy trình hậu cần nhằm hỗ trợ các phi đội tác chiến.

Từ dữ liệu bay thử của chiếc thứ hai, Lực lượng thử nghiệm tổng hợp B-21 tại Căn cứ Không quân Edwards sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm, mở đường cho các tiềm năng tác chiến của hai máy bay Raider trong tương lai.





Từ giai đoạn phát triển ban đầu, việc máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider sử dụng kiến trúc mở và hệ thống xác định nhiệm vụ bằng phần mềm đã tạo ra tiền đề thuận lợi cho quá trình tích hợp các tính năng mới và nâng cấp trong tương lai.

Vào năm 2022, Tư lệnh Không đoàn số 8 Thiếu tướng Jason Armagost, Cựu Giám đốc Kế hoạch, Chương trình và Yêu cầu thuộc Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, tuyên bố không quân nước này đang tận dụng cuộc cách mạng số trong quy trình phát triển.

“Kỹ sư đã xây dựng mô hình hệ thống nhiên liệu và chạy thử phần mềm. Nhờ vào đó, hệ thống điều khiển nhiên liệu vốn phức tạp đã được hoàn thiện ngay trên một máy bay chưa từng bay thử nghiệm. Kết quả là phần mềm đã sẵn sàng để dùng”, Tư lệnh Không đoàn số 8 Jason Armagost cho biết.

Cận cảnh chiếc máy bay B-21 thứ hai sải cánh trong không trung. Ảnh: Tyler Rogoway (X), Không quân Mỹ.

Trong thông cáo, Không quân Mỹ thông báo sẽ khởi động hàng loạt dự án xây dựng quân sự tại 3 căn cứ vận hành B-21 chính vào năm tới, song song với các cuộc thử nghiệm bay.

Đơn vị đầu tiên tiếp nhận B-21 tác chiến là Căn cứ Ellsworth (bang South Dakota), đã triển khai nhiều dự án hạ tầng chuẩn bị cho quá trình bàn giao máy bay.

Căn cứ Không quân Edwards hiện có ít nhất 2 khung máy bay B-21 Raider phục vụ cho các thử nghiệm và 4 chiếc đang trong quá trình tinh chỉnh tại cơ sở Plant 42 của tập đoàn Northrop Grumman.

Tính đến tháng 1, tập đoàn này đã có thêm hai hợp đồng sản xuất loạt B-21 bản nhỏ.

Mục tiêu hiện tại của Không quân Mỹ là đưa máy bay ném bom B-21 Raider vào biên chế trước cuối năm 2030, và dự kiến đặt hàng ít nhất 100 chiếc.

Tập đoàn Northrop Grumman từng giới thiệu về gói phần mềm nâng cao. Họ cho biết người mua có thể nâng cấp liền mạch toàn bộ phi đội B-21, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và vũ khí vượt trội trước mọi mối đe dọa.