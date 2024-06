Lộ diện nhà hàng tốt nhất thế giới 2024

Disfrutar (Barcelona, Tây Ban Nha) đứng đầu danh sách nhà hàng tốt nhất thế giới 2024 do 50 Best công bố.

Điểm nhấn trong thiết kế của nhà hàng tốt nhất thế giới 2024 là vật liệu gốm sứ được sử dụng xuyên suốt. Ảnh: @disfrutarbcn.

The World’s 50 Best Restaurants (Top 50 nhà hàng tốt nhất thế giới) được ví như giải Oscar danh giá của ngành ẩm thực toàn cầu. Giải thưởng năm nay được công bố vào ngày 5/6 vừa qua tại Las Vegas, Mỹ.

Theo đó, nhà hàng đứng đầu danh sách tốt nhất 2024 là Disfrutar có địa chỉ tại quận Eixample, Barcelona, Tây Ban Nha. 2024 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập của cơ sở này.

Theo Condé Nast Traveller, Disfrutar được hội đồng đánh giá cao từ lâu. 3 đầu bếp nổi danh Oriol Castro, Eduard Xatruch và Mateu Casañas gặp nhau tại nhà hàng El Bulli vào những năm 1990 và họ cho ra đời Disfrutar. 50 best nhận định nhà hàng sở hữu thực đơn sáng tạo "kỳ lạ" và phòng ăn đẹp xuất sắc.

Nhà hàng Disfrutar được đánh giá cao với những món ăn độc đáo cùng không gian tinh tế. Ảnh: @disfrutarbcn.

Nhà hàng có 2 thực đơn chính là The Classic và The Festival. Các chuyên gia gợi ý thực khách đến với Disfrutar có thể gọi mực nang kiểu Thái với dừa, thịt bồ câu ăn cùng mì spaghetti kết hợp với tảo, hạnh nhân và nho hoặc bánh rán Panchino trứng cá muối và bánh sandwich tẩm soup gazpacho trong thực đơn The Classic.

Á quân năm nay thuộc về Asador Etxebarri nằm tại Atxondo, đô thị thuộc tỉnh Biscay, Tây Ban Nha, do đầu bếp Victor Arguinzoniz điều hành.

Bên cạnh đó, nhà hàng tốt nhất ở khu vực châu Phi là La Colombe (Cape Town, Nam Phi). Atomix (New York, Mỹ) là nhà hàng được xếp hạng cao nhất ở Bắc Mỹ. Nhà hàng được xếp hạng cao nhất ở châu Á là Gaggan (Bangkok, Thái Lan) và ở Nam Mỹ là Maido (Peru).

Không gian nhà hàng đoạt giải á quân năm nay. Ảnh: @asadoretxebarrioficial.

Để chọn ra top nhà hàng tốt nhất mỗi năm, theo Time Out, khoảng 1.080 chuyên gia trong ngành nhà hàng quốc tế, bao gồm các nhà phê bình, nhà văn ẩm thực, đầu bếp và chủ nhà hàng phải tuân thủ một vài quy tắc nghiêm ngặt:

▸ Những người trong hội đồng không thể bỏ phiếu cho bất kỳ nhà hàng nào đem lại lợi ích kinh tế cho họ.

▸ Các chuyên gia phải ăn tại các nhà hàng đã giành được phiếu bầu trong 19 tháng trước đó.

Các nhà hàng ở vị trí thứ 3-10 bao gồm:

3. Table by Bruno Verjus, Paris, Pháp

4. Diverxo, Madrid, Tây Ban Nha

5. Maido, Lima, Peru

6. Atomix, New York, Mỹ

7. Quintonil, Mexico City, Mexico

8. Alchemist, Copenhagen, Đan Mạch

9. Gaggan, Bangkok, Thái Lan

10. Don Julio, Buenos Aires, Argentina.