Lộ bến đỗ bất ngờ của Balotelli

Balotelli đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Adana Demirspor. Đến giờ, chân sút sinh năm 1990 vẫn chưa tìm được bến đỗ phù hợp. Tuy nhiên, theo Cadena Cope, "Super Mario" đã có những cuộc đàm phán tích cực với một đội bóng thuộc giải hạng ba Tây Ban Nha (Primera RFEF).

Cụ thể, Balotelli có cuộc trò chuyện qua điện thoại với đại diện CLB vào hôm 30/9. Đội bóng Tây Ban Nha được cho là đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, bao gồm hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Dù đã 34 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ, Balotelli vẫn chứng tỏ được khả năng săn bàn khá ấn tượng. Trong mùa giải 2023/24, anh ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo sau 16 trận cho Adana Demirspor (Thổ Nhĩ Kỳ). Trước đó, "Trai hư" cũng có những đóng góp cho Sion (Thụy Sĩ) và Monza (Italy).

Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một cú hích lớn cho giải hạng ba Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của Balotelli, với cá tính đặc biệt và tài năng đã được khẳng định, hứa hẹn thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông.

Tuy nhiên, Balotelli cũng nổi tiếng với những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Hồi đầu năm, tiền đạo này gây chú ý trên mạng xã hội với đoạn video đốt pháo, dọa đồng đội trong phòng thay đồ của Adana Demirspor.

