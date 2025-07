Livestream ra mắt ChatDST của Dược sĩ Tiến biến mất

Ngày 14/7, Phạm Minh Hữu Tiến (Dược sĩ Tiến) tổ chức họp báo “Tự hào Việt Nam” tại TP.HCM để ra mắt các sản phẩm, công cụ ở lĩnh vực làm đẹp. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube hơn 600.000 người đăng ký của người này. Sau sự kiện, tuyên bố phát triển chatbot AI ChatDST “hơn ChatGPT” của Dược sĩ Tiến gây chú ý và tranh luận.

Tuy nhiên, hiện tại chương trình phát sóng nói trên hiện không còn xuất hiện trên nền tảng. Theo đường dẫn của video streaming, YouTube hiện thông báo “Video không có sẵn. Đây là video riêng tư”. Hiện chưa rõ nội dung bị phía Dược sĩ Tiến ẩn đi hay do ứng dụng truy quét.

Ngoài video phát sóng không còn, các đoạn clip ngắn, cắt từ chương trình nói trên vẫn còn trên những kênh truyền thông của Phạm Minh Hữu Tiến.

Sau những tuyên bố gây sốc với AI tốt hơn ChatGPT của mình, Phạm Hữu Minh Tiến bị cộng đồng nghi ngờ, phản ứng mạnh. Trong các cộng đồng nghiên cứu, chia sẻ phương pháp sử dụng AI tại Việt Nam, xuất hiện nhiều bài đăng phân tích, cho rằng phương án ChatDST nói trên không khả thi.

Ngay bên dưới các bài đăng quảng bá cho sản phẩm nói trên của Dược sĩ Tiến, cũng vấp phải sự nghi ngờ từ người dùng. “Chat này khi dùng chắc bị trễ 30 giây mỗi câu lệnh vì phải sao chép rồi dán kết quả cho khách hàng”, tài khoản P.Đ.K., bình luận.

Ngoài ra, chuyên môn của đội ngũ phát triển ứng dụng cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Trước đó, Dược sĩ Tiến phát triển ở mảng hóa, mỹ phẩm và sản xuất chương trình giải trí, không liên quan gì đến công nghệ. Trong khi đó, xây dựng AI và mô hình ngôn ngữ lớn vốn là mảng đặc thù, đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian phát triển lâu dài.

Mặt khác, nhiều người dùng phản ứng tiêu cực vì trước đó Dược sĩ Tiến đăng tải nhiều video giải thích về sản phẩm kẹo rau củ Kera, có thông tin không đúng với công bố điều tra của cơ quan chức năng.

Thông tin trong buổi giới thiệu ChatDST ngoài mơ hồ còn nhiều phần chưa được kiểm chứng. Ví dụ, ông Tiến nói chatbot được xây dựng trên nền Llama 403 tỷ “neuron”. Trong khi đó, đơn vị tính đúng là tham số “parameter”. Llama cũng chỉ có bản 405 tỷ tham số, không có lựa chọn 403 tỷ như được nhắc đến.

Ông Tiến cho biết sản phẩm của mình tốt hơn ChatGPT nhờ có bộ nhớ 960 GB, “gấp đôi” 480 GB từ đối thủ nhờ máy chủ dùng 9 GPU Nvidia A100 80 GB. Tuy nhiên, các báo cáo tổng hợp từ The Information tiết lộ ChatGPT dùng ít nhất 290.000 chiếc card như trên từ 2024. Đồng thời, tốc độ 2.000 token/s với hệ thống như vậy cũng là bất khả thi.

Mặt khác, trả lời Tri Thức - ZNews, đại diện nhà phân phối độc quyền của Nvidia cho biết họ không bán card A100 ở Việt Nam. Do vậy, không rõ bằng cách nào Dược sĩ Tiến sở hữu máy chủ nói trên. Trước các ý kiến trái chiều, Phạm Minh Hữu Tiến vẫn khẳng định sản phẩm của mình đúng như tuyên bố, sẽ ra mắt vào tháng 10.

