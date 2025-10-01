Livestream hết thời béo bở?

Thị trường livestream Việt Nam đang bước vào giai đoạn thanh lọc - nơi chỉ còn cơ hội cho những người chuyên nghiệp, sẵn sàng tuân thủ luật chơi.

Sau chuyến công tác tại Trung Quốc, ông Dương Trọng Nghĩa, đồng sáng lập Lemon Digital và CEO của KP3. Agency đánh giá hoạt động livestream đang trở thành “trái tim” của ngành thương mại điện tử nước này.

Thực tế, dù chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng và nền tảng bán hàng trực tuyến, hoạt động livestream tại Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Ông Nghĩa dẫn chứng: "90% giao dịch buôn bán thông qua thương mại điện tử. Trong đó, livestream là hình thức tạo ra đơn hàng nhiều nhất".

So với Trung Quốc, ông Nghĩa đánh giá thị trường livestream ở Việt Nam vẫn còn mới và chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyên nghiệp, khi chủ shop và người livestream bán hàng sắp trải qua một “cuộc thanh lọc” tất yếu, mà theo ông, cần được nhìn nhận theo hướng tích cực.

Thách thức thực sự của người livestream

Vừa qua, dự án Luật Thương mại điện tử đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, người bán và cả người livestream bán hàng. Với người livestream (người trực tiếp xuất hiện và giới thiệu sản phẩm) phải cung cấp thông tin cho chủ quản nền tảng thương mại điện tử phục vụ việc định danh và xác thực điện tử.

Người livestream bán hàng bị cấm cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, người livestream phải thực hiện đúng nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp pháp luật quy định phải xác nhận nội dung quảng cáo; bảo đảm sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi không trái với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục trong quá trình bán hàng livestream...

Trong suốt buổi chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nghĩa nhiều lần nhấn mạnh việc định danh nói riêng, dự thảo Luật Thương mại điện tử nói chung không phải là rào cản lớn với các chủ thể tham gia hoạt động livestream bán hàng. Nhiều năm quan sát thị trường, tư vấn khách hàng, với ông Nghĩa, thách thức thực sự trong ngành này nằm ở kỹ năng livestream, khả năng tìm nguồn hàng và tạo lợi nhuận.

"Đối với người mới, việc định danh giống như thủ tục đầu vào khi đăng ký nhập học, nhằm đảm bảo họ tuân thủ quy định. Với những người đã tham gia thị trường livestream và thương mại điện tử, nếu vẫn giữ tư tưởng cũ, kinh doanh thiếu trách nhiệm và minh bạch, họ xứng đáng bị bỏ lại. Ngược lại, những ai chấp nhận và đáp ứng yêu cầu sẽ có cơ hội cạnh tranh minh bạch và lành mạnh hơn", ông Nghĩa thẳng thắn chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc định danh có thể giúp cơ quan chức năng kiểm soát thuế, nhưng đây chỉ là một trong nhiều biện pháp của nhà nước để quản lý và thu thuế hiệu quả, theo chuyên gia. Về cơ bản, những người kinh doanh đã có nghĩa vụ phải tuân thủ luật thuế ngay từ đầu, nên dự thảo Luật Thương mại điện tử mới không tạo thêm gánh nặng lớn.

“Tư tưởng né thuế hiện nay được xem là bất khả thi, thay vào đó người kinh doanh chỉ có thể tìm cách tối ưu thuế một cách hợp pháp", ông Nghĩa phân tích.

Livestream ở Việt Nam có còn 'béo bở'?

Trong bối cảnh ngành livestream Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn khi vướng hàng loạt lùm xùm về chất lượng sản phẩm, cũng như đời tư những KOL, KOC, chuyên gia Lemon Digital nhấn mạnh ngành livestream ở Việt Nam vẫn giàu tiềm năng và sẽ phát triển hơn nữa, nhưng chỉ thuộc về những người chuyên nghiệp, sẵn sàng tuân thủ luật chơi.

Thị trường livestream trong tương lai không còn dành cho những người "tư tưởng cũ", thiếu trách nhiệm và minh bạch. Ảnh: Chị Em Rọt.

Theo ông Nghĩa, bất kỳ thị trường nào ở giai đoạn đầu cũng mở cửa cho mọi người tham gia và kiếm tiền. Tuy nhiên, khi thị trường phát triển đến một mức nhất định, cùng với các quy định của cơ quan Nhà nước nhằm loại bỏ những người kinh doanh thiếu tiêu chuẩn, đồng thời tạo sự công bằng cho những ai nghiêm túc.

Thay vì bóp nghẹt thị trường, việc đặt ra điều kiện sẽ sàng lọc những người không đáp ứng, tránh để thị trường hỗn loạn.

Hiện, các agency và các nhãn hàng lớn đang đầu tư rất mạnh vào livestream, xây dựng nhiều phòng livestream chuyên dụng với trang thiết bị đắt tiền. "Sự đầu tư nghiêm túc này chứng tỏ livestream đang mang lại hiệu quả về doanh số và không còn là một thương vụ đầu tư lỗ như lo ngại của những năm trước", ông Nghĩa cho hay.

Sau nhiều vụ việc KOL, KOC livestream, quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nghiêm trọng hơn là tác động đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng - điều này lý giải vì sao việc định danh và xác thực điện tử cùng một loạt quy định khác đối với người livestream là cần thiết nên triển khai, theo ông Trần Lâm, chuyên gia thương mại điện tử, người sáng lập thương hiệu Julyhouse & Macaland.

Quan điểm của chuyên gia cho rằng dựa trên bài toán chi phí, lợi nhuận, một số người có thể quyết định dừng livestream để chuyển sang phương thức kinh doanh khác hiệu quả hơn. Ngược lại, những người xác định làm ăn lâu dài, nghiêm túc và chuyên nghiệp sẽ tiếp tục gắn bó.

"Đây chính là lực lượng giúp ngành livestream phát triển theo hướng bền vững và ổn định hơn trong dài hạn”, ông Lâm khẳng định.

Theo ông Nghĩa, các sàn thương mại điện tử đang tham gia một cuộc chơi dài hạn, với chiến lược đầu tư bài bản và bền vững. "Họ đã hoạt động ở nhiều quốc gia và quen với việc thích ứng các thay đổi chính sách, nên có thể không gặp khó khăn với những quy định mới từ dự thảo Luật Thương mại điện tử, hơn hết sẽ biết cách thích nghi hiệu quả", ông Nghĩa nhận định. Giám đốc Đối ngoại Shopee Việt Nam Phan Mạnh Hà cho biết nền tảng ủng hộ Luật, Shopee đã lên kế hoạch định danh toàn bộ người bán trên sàn từ năm 2024. Việc này không chỉ bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn giúp người bán nâng cao trách nhiệm, kinh doanh minh bạch. "Luật Thương mại điện tử cần phải có yêu cầu này nhằm nâng cao tính minh bạch và độ an toàn của các giao dịch trực tuyến, phát triển ngành lành mạnh và vững bền trong tương lai", đại diện nhấn mạnh. Bên cạnh mục tiêu bảo vệ người dùng, việc định danh người bán còn giúp Shopee và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn công tác quản lý thuế theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP. Với việc định danh người bán được triển khai sớm, sàn Shopee cũng góp phần tạo dựng hệ thống thuế công bằng, hạn chế gian lận và giảm thiểu rủi ro thất thu ngân sách. Đồng quan điểm, đại diện Lazada cho rằng quy định xác thực danh tính người bán và người livestream là cần thiết. Đây là bước then chốt để bảo vệ người tiêu dùng và minh bạch hóa thương mại điện tử. Ngoài ra, sàn cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Luật Thương mại điện tử, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn kinh doanh.