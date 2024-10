Liverpool vẫn quá nguy hiểm

Nếu như thời Klopp, Liverpool thường được biết đến với lối chơi pressing dữ dội và tấn công trực diện, thì dưới thời Slot, đội bóng thể hiện một sự tinh tế và đa dạng hơn. Chiến thắng trước Chelsea là ví dụ điển hình, cho thấy Slot thành công trong việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Chiến thắng trước Manchester United khẳng định vị thế mới của Liverpool dưới thời Slot, nhưng cuộc đối đầu với Chelsea mới là thước đo cho thấy đội bóng tiến bộ đến đâu. Với chiến thắng thuyết phục, Liverpool chứng minh rằng họ không chỉ có thể đánh bại những đối thủ yếu, mà còn vượt qua được thử thách lớn nhất.

Lối chơi chắc chắn, kỷ luật và hiệu quả thay thế cho lối chơi tấn công mãnh liệt trước đây, mở ra chương mới đầy hứa hẹn cho “The Kop”. Điều này khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, bởi thời điểm Klopp rời đi, những lo ngại sớm xuất hiện bởi không dễ để người mới vượt qua cái bóng khổng lồ của thuyền trưởng người Đức.

Klopp tạo nên một Liverpool máu lửa và tấn công, Slot xây dựng đội bóng thông minh và hiệu quả hơn. Dù không còn những màn trình diễn bùng nổ như trước, Liverpool vẫn thi đấu rất ấn tượng. Thất bại trước Nottingham Forest là lời nhắc nhở rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, tuy nhiên Slot đang đưa CLB đi đúng hướng.

Chiến thắng trước Chelsea đánh dấu trận thắng thứ 10 trong 11 trận của Slot, thành tích tốt nhất của Liverpool kể từ mùa 1990/91, khi Kenny Dalglish là huấn luyện viên. Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ có Pep Guardiola của Manchester City đạt được số trận thắng tương tự nhanh hơn so với Slot, với 10 chiến thắng đầu tiên trên mọi đấu trường.

Slot kế thừa di sản đồ sộ từ Klopp, nhưng nhanh chóng tạo ra dấu ấn riêng. Trận đấu với Chelsea là ví dụ điển hình. Dù đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn (57,3%), Liverpool vẫn thể hiện sự đáng gờm. Chiến thắng này cho thấy Slot thành công trong việc xây dựng một Liverpool mới, biết cách giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau.

Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 88,1% - thông số cao nhất của một đội khách tại Anfield trong lịch sử Premier League từ mùa 2003/04 - Chelsea thiết lập một kỷ lục mới tại Anfield. Tuy nhiên, bất chấp sự thống trị về kiểm soát bóng, “The Blues” không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngược lại, Liverpool cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc khi tận dụng tốt những cơ hội có hạn. Thậm chí, thủ môn dự bị Kelleher trải qua trận đấu nhàn nhã.

Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Liverpool trong mùa 2024/25 là 85,9%, chỉ tăng nhẹ so với con số 85,8% của mùa giải cuối cùng dưới thời Klopp. Trong khi đó, đội bóng của Slot thực hiện ít đường chuyền dài hơn, trung bình 22,6 lần mỗi trận so với 25,3 lần của mùa trước. Dù một số thống kê khá tương đồng, có sự khác biệt rõ rệt về số đường chuyền vào vòng cấm, với 39,3 lần mỗi trận dưới thời Klopp và chỉ 28,9 lần dưới sự dẫn dắt của Slot.

Hàng thủ của Liverpool cũng cho thấy cấu trúc rõ ràng hơn dưới Slot, với các thống kê cho thấy họ pressing ít quyết liệt hơn so với mùa trước. “The Kop” giành lại bóng ở phần ba sân đối phương 6,1 lần mỗi trận mùa trước, con số đó giảm xuống còn 4,3 lần ở mùa này. Liverpool xếp thứ tư về chỉ số này trong mùa chia tay Klopp, nhưng hiện tại họ tụt xuống vị trí thứ chín.

Các thống kê cho thấy Liverpool dưới thời Slot không có sự khác biệt quá lớn, nhưng rõ ràng đây là một đội bóng khác biệt về mặt chiến thuật. Không quá sôi động và dữ dội như trước, nhưng vẫn rất hiệu quả. Chelsea thống trị thời lượng kiểm soát bóng tại Anfield, nhưng Liverpool không hề tỏ ra bị dồn ép hay chịu áp lực liên tục.

Slot thừa nhận gặp Chelsea là trận đấu đòi hỏi Liverpool phải thiên về sự chắc chắn hơn là phong cách. "Nhiều trận đấu khác cũng khó khăn nhưng có lẽ đây là trận khó nhất vì chất lượng đội hình và cấu trúc lối chơi của họ. Chúng tôi phải chiến đấu rất mạnh mẽ để giành chiến thắng", thuyền trưởng Liverpool nói với BBC Sport.

Ông cũng nhấn mạnh: "Càng đối đầu với những đội bóng mạnh, bạn càng phải chiến đấu. Ở Premier League có rất nhiều đội bóng xuất sắc, vì vậy nếu bạn muốn giành chiến thắng, ít nhất bạn cần phải chiến đấu và hy vọng những cá nhân sẽ tạo ra khác biệt. Chúng tôi đã xuất hiện đúng lúc và đó là điều quan trọng nhất”.

Liverpool đáp trả một cách đầy thuyết phục trước sức ép từ Man City – đội có chiến thắng tranh cãi trước Wolves cùng vòng đấu. 3 điểm thu về trước Chelsea không chỉ giúp “The Kop” đòi lại ngôi đầu bảng, mà còn tạo ra một cuộc đua hấp dẫn và căng thẳng ở những vòng đấu tiếp theo. Trận đấu với Arsenal vào ngày 27/10 hứa hẹn là cuộc đối đầu đỉnh cao.

Trước Chelsea, Curtis Jones trở thành điểm sáng lớn nhất với màn trình diễn xuất sắc, khi mang về quả phạt đền cho Salah và sau đó bị VAR từ chối một quả phạt đền khác sau pha va chạm với thủ môn Robert Sanchez. Tiền vệ 23 tuổi không chỉ ghi bàn quyết định, mà còn có pha cản phá dũng cảm, trước khi Cole Palmer tung cú sút.

Jones, người con của thành phố Liverpool, thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo trong ngày đội bóng của anh tiếp tục chứng minh rằng cuộc sống tại Anfield dưới thời Slot vẫn tràn đầy hy vọng và tiềm năng. Một số mặt có thể thay đổi, nhưng tinh thần Liverpool vẫn nguyên vẹn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.