Liverpool sắp ra giá kỷ lục cho Isak

Truyền thông Anh xác nhận số tiền thu được từ thương vụ Diaz sẽ được "The Kop" tái đầu tư ngay lập tức. Isak hiện là mục tiêu hàng đầu trong công cuộc tái thiết hàng công dưới thời HLV Arne Slot.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool chuẩn bị một lời đề nghị kỷ lục để thuyết phục Newcastle nhả người. Mới một tháng trước, Liverpool từng chi tới 117 triệu bảng để chiêu mộ Florian Wirtz, cũng là kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh.

Vừa qua, Isak từ chối lời mời gọi từ CLB Al Hilal (Saudi Arabia) với mức lương 700.000 euro/tuần và chỉ muốn chuyển đến Liverpool. Đây là tín hiệu cực kỳ tích cực dành cho đội chủ sân Anfield, nhất là khi họ đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để chốt nhân sự trước mùa giải mới.

Được biết, tiền đạo người Thụy Điển bày tỏ mong muốn ra đi trong mùa hè này, và đích thân yêu cầu được rời St. James’ Park. Newcastle chuẩn bị tinh thần đón nhận một siêu đề nghị, đồng thời cân nhắc nghiêm túc việc bán trụ cột nếu mức giá phù hợp.

Liverpool chi gần 300 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng hè năm nay nhưng hàng công được xem là chưa hoàn thiện. Với việc Diaz sắp ra đi, còn tương lai của Darwin Nunez cũng bỏ ngỏ, Isak được xem là mắt xích quan trọng để dẫn dắt hàng công "The Kop".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.